وزير الأوقاف: الانتهاء من إعداد المجموعة الأولى لمرشحي برنامج الإمام المفكر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة معنية بقوة ببرامج التدريب والتأهيل وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل الدؤوب الجاد، على تكوين جيل من الأئمة المتميزين المستنيرين، يكون قادرًا على قيادة رأي ديني عام منضبط يراعي فقه الواقع ومستجداته في ضوء ثوابت الشرع الحنيف.

جيل جديد من الأئمة

الدكتور محمد مختار جمعة، قال إن الوزارة بالفعل خطت خطوات جيدة ومتقدمة في تكوين جيل جديد من الأئمة، على أن يكون مدرسة متفردة في الفكر والثقافة، بحيث يستطيع أن يبني نسقًا معرفيًّا وسطيًّا مستنيرًا ومتفردًا في الفكر الديني المعاصر.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان اليوم، أن ملامح هذه المدرسة قد أخذت تتشكل وبقوة، ويمكن أن نؤكد أننا وضعنا أساسها المتين، وقريبًا بإذن الله تعالى ستجني الأمة كلها الثمار اليانعة لهذه المدرسة الفكرية المتفردة، وستكون الواعظات المتميزات المفكرات أحد أهم دعائم وركائز هذه المدرسة.

وأشار إلى الانتهاء من إعداد المجموعة الأولى من المرشحين لبرنامج الإمام المفكر والعالم المفكر.

وزير الأوقاف يشارك في قمة عالمية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، مشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في القمة العالمية الأولى بين اتحاد البرلمان الدولي والأمم المتحدة؛ لعرض تجربة الدولة المصرية والدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي دوليًا وعالميًا بوضوح شديد في مواجهة التطرف والإرهاب.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، شرف لي المشاركة في القمة مع الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، مشيرًا إلى أنه تمت دعوته باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ من أجل عرض تجربة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مكافحة الإرهاب والتطرف.