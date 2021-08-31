طفرة في الموارد الذاتية للأوقاف: أكثر من 5 مليارات جنيه خلال 3 سنوات

شهدت الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وأعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف عن تفاصيل إجمال الموارد الذاتية للوزارة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقال إنه في ضوء عناية الدولة بالأوقاف وتوجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لملف الأوقاف وحسن استثمارها، بلغ إجمالي الموارد الذاتية للأوقاف أكثر من خمسة مليارات جنيه في آخر ثلاث سنوات فقط في أعوام 2018/ 2019م – 2019/ 2020م – 2020/ 2021م ، ما أسهم في تحسين الأحوال المالية للأئمة ، ودعم برامج التدريب والتأهيل العلمي لهم ، وكذلك قيام الوزارة بدورها في عمارة بيوت الله (عز وجل) بأرقام غير مسبوقة في تاريخها.

أكثر من 360 مليونًا في صكوك الأضاحي

وأضاف المتحدث باسم الأوقاف، في بيان له قبل، أنه في جانب خدمة المجتمع ونتيجة للثقة المجتمعية المتزايدة في مؤسسات الدولة بلغ إجمالي إيرادات صكوك الأضاحي أكثر من (360) مليون جنيه في آخر ثلاث سنوات، بما وفر أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة طن لحوم أضاحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط، استفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف أسرة، إضافة إلى الجوانب الإيجابية الأخرى للمشروع كتوفير فرص عمل والحفاظ على البيئة والوصول إلى المستحقين بعزة وكرامة.