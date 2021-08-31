وزير الأوقاف: سنعرض تجربة الرئيس السيسي في مواجهة الإرهاب بقمة عالمية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيشارك في القمة العالمية الأولى بين اتحاد البرلمان الدولي والأمم المتحدة، لعرض تجربة الدولة المصرية والدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي دوليًا وعالميًا بوضوح شديد في مواجهة التطرف والإرهاب، مؤكدًا أنه شرف له مشاركته في القمة مع الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

«الأوقاف»: نترجم خطب الجمعة بلغات عديدة وننشرها على المواقع

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه سيكون هناك كلمة له وكذلك للدكتورة غادة والي، موضحًا أنه جرى دعوته باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من أجل عرض تجربة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مكافحة الإرهاب والتطرف، «كان عندنا انتشار واسع في المجلس، ونترجم خطب الجمعة ونرفعها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي».

وزير الأوقاف: لا أحد يستطيع محاربة الإرهاب بمفرده

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أصدر أكثر من 100 كتاب مُترجم وجرى توزيعه على السفارات في الخارج، وكذلك البرلمان الدولي، وسفارة مصر في جنيف، وهذه المطبوعات أعطت انطباع جيد عن التجربة المصرية في الخطاب الديني ومواجهة التطرف، «نحن نؤمن بالمواجهة الكاملة، محدش لوحده يقدر يواجه الإرهاب، لازم مواجهة شاملة، المواجهة العسكرية تكون لمن يحمل السلاح والخونة وأصحاب الأيدي الملطخة بالدماء وتتولاها الأجهزة الأمنية، وباقي مؤسسات الدولة تقوم على الوعي».