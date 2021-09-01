 مول و13 ألف وحدة سكنية و8 أبراج أيقونية على غرار مدينة العلمين بكفر الشيخ

شهدت المنطقة المقابلة للمستشفى الجامعى بمدخل مدينة كفر الشيخ وبالقرب من ميدان الملك عبد الله، اصطفاف المعدات، لبدء إنشاء التجمع السكني الثالث، بإشراف الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، من بين التجمعات السكانية الثلاثة التي أُعلن عن إقامتها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واطلع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، والعميد محمود أبو العينين، مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، والعميد إسلام شيبه، والنقيب سالم الطحان، والنقيب محمد عثمان المشرفين على المشروع، ومجموعة جاب القابضة الفرنسية، محمد أحمد عاقول، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور وليد رمضان عبد الحافظ، استشاري إدارة المشروعات، والدكتور مجدي مطر استشاري المجموعة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على تصميم مشروع إقامة 162 عمارة سكنية «أرضي و11 دور» بالقرب من طريق طنطا كفر الشيخ، والطريق المؤدي لمستشفى جامعة كفر الشيخ، بجوار ميدان الملك عبدالله.

بالإضافة إلى إقام 8 أبراج أيقونة على غرار مدينة العلمين الجديدة، منهم 4 أبراج متصلة في أول أربع أدوار وبارتفاع 40 دورا، و4 أبراج منفصلة، بارتفاع 30 دورا ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

الوحدات ضمن إنشاء التجمع السكنى الثالث في كفر الشيخ

وسيتضمن الموقع مراكز تجارية ومكاتب إدارية، وأماكن للترفيه، ومجمع مدارس دولية ، ونادي اجتماعي و3 مساجد، ودار مناسبات، وسيتم إقامة 13 ألف و152 وحدة سكنية ومدة المشروع 24 شهر للمرحلة الأولى و36 شهر حتى انتهاء الأعمال.