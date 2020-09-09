كفر الشيخ تنفذ مشروعات إسكان اجتماعي وطرق بـ3.180 مليار جنيه  

استعرض اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة في جميع القطاعات الخدمية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عمرو البشبيشي، واللواء خالد العزب، مدير الأمن.

وسلط المحافظ الضوء على مشروع الإسكان الاجتماعي (المرحلة الثالثة) بغرب مدينة كفر الشيخ، بواقع 37 عمارة و11 برجا، تضم 1400 وحدة سكنية، و603 محلا، و11 وحدة إدارية، بتكلفة 398 مليون جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من 28 عمارة، والبدء في تنفيذ 9 أبراج في شهر يونيو الماضي، لافتا إلى أن هناك 9 عمارات جار تجهيزها للطرح.

ونوه بأنه جرى الانتهاء من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع حول 28 عمارة، لافتا إلى أنه جار تنفيذ شبكة الكهرباء التي ستعمل كمصدر مؤقت بنسبة تنفيذ 80 %.

وأشار إلى أنه جار الانتهاء من أعمال شبكات الغاز الطبيعي، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الإنارة العامة لشوارع الموقع العام باستخدام خلايا الطاقة الشمسية، والبدء في تنفيذ أعمال الرصف للموقع العام.

وعرض نور الدين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء شبكات الطرق الجاري إنشائها بالمحافظة، بتكلفة 3.180 مليار جنيه، والتي يقوم على تنفيذها كل من جهاز تعمير الساحل الشمالي، وهيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق، فضلا عن الطرق التي تنفذها المحليات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جهاز تعمير الساحل الشمالي، ينفذ المرحلة الثانية من طريق "رافد أبو رواس" بتكلفة 575 مليون جنيه، وطريق "الرياض – سيدي سالم – مطوبس" بتكلفة 550 مليون جنيه، بالإضافة إلى شبكة الطرق الدائرية بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف المحافظ أن الطرق التي تقوم بتنفيذها هيئة الطرق والكباري بمحافظة كفر الشيخ، تتمثل في طريق "كفر الشيخ – دسوق" الجديد بتكلفة 1.09 مليار جنيه.

وأكمل: "كما تقوم الهيئة برفع كفاءة طرق بقيمة 209 ملايين جنيه، بالإضافة إلى صيانة عدد من الطرق والكباري ورصف طريق الطلمبات، فضلا عن إنشاء طريقي "نمرة البصل"، و"سخا – الشين قلين" بتكلفة تزيد على 100 مليون جنيه، فيما تنفذ مديرية الطرق بالمحافظة رصف 90 طريقا بين القرى الأم والمراكز، فضلا عن رصف 400 طريق بالمراكز والقرى من قبل المحليات".

وأشار إلى وجود 3 مشروعات مهمة تضعها المحافظة ضمن خطتها، وتسعى لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، أول هذه المشروعات هو إقامة منطقة لوجستية على مساحة نحو 13 ألف م2 بجنوب مدينة كفر الشيخ خارج الحيز العمراني، بعد طلب وزارة التموين تخصيص تلك المساحة لإقامة منطقة لوجستية عليها؛ نظرا لحاجة المحافظة لتلك الأنواع من الأنشطة.

وأضاف: "يتمثل المشروع الثاني في إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمصيف بلطيم على مساحة 8 أفدنة، بينما المشروع الثالث هو إقامة منطقة حرة على مساحة 150 فدانا بمطوبس تبعد عن ميناء الإسكندرية مسافة 40 كم فقط".

واستعرض المحافظ مشروع استكمال مركز الأورام، الذي يقام على مساحة 18496 م2، مؤكداً أنه من المفترض أن يكون المركز هو الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المركز يستوعب 136 سريرا، من بينها 97 سريرا لغرف الإقامة، و7 أسرة لغرف الطوارئ، و3 أسرة لغرف العمليات، و17 سريرا بغرف العناية المركزة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جار استكمال مشروع مستشفى الطوارئ (مستشفى الجامعة 2)، المخطط له أن يكون أكبر مستشفى للطوارئ بمنطقة الدلتا، والذي يعد إضافة كبيرة للمدينة الطيبة الجاري تنفيذها بالجامعة؛ لخدمة القطاع الطبي والصحي بالمحافظة، وتخفيف العبء على مستشفيات الطوارئ الجامعية المجاورة بالمنصورة والإسكندرية وطنطا.

ويتكون المستشفى من 9 طوابق على مساحة 4500 متر مسطح، تضم 16 غرفة عمليات كبرى، و8 غرف عمليات صغرى.

كما يحتوي المستشفى على 384 سريرا، بينها 188 سرير أقسام داخلية، و31 سرير طوارئ، و15 سريرا بقسم العيادات الخارجية، و13 سريرا بقسم الغسيل الكلوي، و17 حضّانة عناية مركزة للأطفال المبتسرين، و77 سرير عناية مركزة، و13 سرير عمليات.

وقال إن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 99% بتكلفة 220 مليون جنيه، ولم تبدأ بعد المرحلة الثانية المخصص لها تكلفة قيمتها 800 مليون جنيه. كما استعرض مشروع دعم توسعات جامعة كفر الشيخ والرؤية المستقبلية للحرم الجامعي.