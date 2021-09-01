التعليم العالي: تحديث البروتوكولات العلاجية للتعامل مع إصابات كورونا

كشف الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون العلاقات الخارجية وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة، أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة أي تداعيات أو سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا .

وأوضح «الشناوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفيات الجامعية مستعدة وفقا لخطة متميزة مستندة على الخبرة في التعامل مع الأزمة تحت أي ظرف، وهناك استعدادت على أعلى مستوى لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس .

وأضاف عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى تحديث البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا للمستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، مؤكدا على أن هناك متابعة من قبل الجهات المختصة واللجان المختلفة بالوزارة لموقف الفيروس، والاستعداد لكافة السيناريوهات المتوقعة له.

وعن الأبحاث العلمية التي تتم نحو فيروس كورونا، أوضح عضو اللجنة العليا للبحوث الاكلينيكية بالوزارة، أن مصر نجحت حتى الآن في مصر أكثر من 1500 بحث علمي مختلف عن فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات العلمية الدولية المتقدمة، سواء كانت أبحاث تتعلق بالدراسات الإكلينيكية المختلفة أو الدراسات البينية والدراسات علي اللقاحات المختلفة.

وأكد عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية، أن البحث العلمي في مصر يسير بصورة متقدمة خاصة في المراكز البحثية التي تتبع الوزارة والجامعات، لافتا إلى أن هناك متابعة لحظية من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، للبحث العلمي في مصر ومستوى التقدم له على مختلف المجالات.