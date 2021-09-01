«الأرصاد» تكشف طبيعة طقس سبتمبر 2021: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتضمن تنبؤا جويا خلال سبتمبر 2021، ومقارنته بالـ5 أعوام الماضية، إذ يتضح من خلال الدراسة المناخية الناتجة عن قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية خلال شهر سبتمبر في الفترة من 2016 إلى 2020 ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر سبتمبر 2021، توقعات بتشابه متوسط درجات الحرارة خلال سبتمبر 2021 مع الـ5 أعوام الماضية.

وتشير الدراسة والمقارنة إلى أنّ درجات الحرارة في الفترة من 2016 إلى 2021 أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات مئوية، ما يوضح أنّ التغيرات المناخية أثرت على مصر على مدار الـ5 أعوام الماضية على الأقل.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال النصف الأول من سبتمبر

وأضاف خبراء الأرصاد أنّ النصف الأول من شهر سبتمبر، شهد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في نسبة الرطوبة، وتتذبذب في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، أما النصف الثاني منه، فيتوقع تراجع تدريجي لمنخفض الهند الموسمي، وتقدّم المرتفع الأزوري، وتبدأ درجات الحرارة والرطوبة على سطح الأرض في الانخفاض، ويتزامن ذلك مع البداية الفلكية لفصل الخريف في 22 سبتمبر 2021.

ومن المتوقع أيضًا خلال سبتمبر، أن تبدأ فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وتزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكوّنها صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

مقارنة بين أعلى درجات حرارة تم تسجيلها في الظل والمتوقعة هذا العام كالآتي:

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين، بمتابعة النشرات اليومية التي تصدرها الهيئة، مشيرة إلى أنّه في حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، سيتم إصدار تحذيرات جوية قبل نوبات الطقس السيئ بوقت كافٍ.