الأرصاد: انخفاض الرطوبة وتذبذب الحرارة بالنصف الأول من سبتمبر (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شهر سبتمبر سينقسم لفترتين، النصف الأول من شهر سبتمبر تنخفض به نسب الرطوبة، وتنخفض بالتدريج الأيام المقبلة، أما درجات الحرارة فتتذبذب بين ارتفاع وانخفاض، فتوجد أيام تنخفض بها درجات الحرارة وتوجد أيام ترتفع بها قليلا، وهذا سيكون بالنصف الأول من شهر سبتمبر، موضحة أننا على مدار هذا الأسبوع درجات الحرارة تترواح بين المعدلات الطبيعية لتسجل بين 34 درجة لـ35 درجة على القاهرة.

النصف الثاني من شهر سبتمبر تنخفض درجات الحرارة

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بالنصف الثاني من شهر سبتمبر تنخفض درجات الحرارة وتنخفض الرطوبة وسينحصر منخفض الهند الموسمي تماما، ويشهد النصف الثاني مزيد من الإحساس بدرجات الحرارة والرطوبة، موضحة وجود فرص أمطار على بعض المناطق سنشهدها عموما خلال شهر سبتمبر وطوال فصل الخريف، وستكون على السواحل الشمالية والوجه البحري، وبعض المناطق بسلاسل جبال البحر الأحمر جنوب البلاد، وأول حالة تشهدها البلاد لسقوط الأمطار ستكون غدا الخميس، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار على مناطق من جنوب سيناء وبعض مناطق جنوب البلاد وتستمر من يوم الخميس وحتى يوم السبت.

آخر 5 أعوام درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالمقارنة بالـ5 أعوام الماضية، وجدنا أن آخر 5 أعوام درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال هذا الشهر بحوالي من درجتين لـ5 درجات، وهو ما يعني أن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، حيث تأثرت بعض المناطق وارتفعت بها درجات الحرارة وانخفضت في مناطق أخرى، وحدث تصحر وجفاف ببعض المناطق.