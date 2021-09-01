«الوزراء»: 3.8 مليار شخص يستخدمون تطبيقات الموبايل.. والنساء تتصدر بـ49%

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، انفوجراف جديدا بعنوان «زيادة ملحوظة في استخدام تطبيقات المحمول في ظل جائحة كورونا».

3.8 مليار يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول

وسلط الإنفوجراف الضوء على تطبيقات الهاتف المحمول وزيادة الاعتماد عليها في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ في بداية تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع أعداد مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، التي بلغت 3.8 مليار نسمة.

وأوضح الإنفوجراف، أن تلك التطبيقات تُسهل إجراء بعض العمليات التي قد يحتاج الأفراد إلى إتمامها عبر أجهزة الحاسب الآلي «الكمبيوتر»؛ إذ إنها تمثل نوعًا من البرامج ذات السعة المحدودة، والمصممة خصوصًا للتشغيل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي «التابلت».

218 مليار تطبيق على الهواتف

وبلغ عدد التطبيقات المُحملة على الهواتف المحمولة حول العالم، 218 مليار تطبيق في 2020.

ويُتوقع أن تحقق تلك التطبيقات أرباحًا بنحو 654 مليار دولار في الفترة «2021- 2025».

فيما بلغ عدد تطبيقات الألعاب المتاحة في متاجر التطبيقات نحو 800 ألف تطبيق، تحقق 80٪ من إجمالي إيرادات التطبيقات.

ومن المتوقع أن تصل أرباح تطبيقات الألعاب تلك إلى 102.8 مليار دولار بحلول 2023.

كما أشار الإنفوجراف إ لى أن 32% من الأشخاص يتفحصون تطبيقات هواتفهم المحمولة من «1-10» مرات/ اليوم.

49% من الإناث يقضون وقتًا أكبر على تطبيقات الهاتف

وأن نحو 49% من الإناث يقضون وقتًا أكبر على تطبيقات الهواتف المحمولة عبر الهواتف الذكية، مقارنة بـ 39% من الذكور.

كما أنه وبحلول عام 2030، ستصبح التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي العمود الفقري لصناعة التطبيقات في عدة مجالات منها: رعاية المسنين والتعليم.