«الشباب والرياضة» تعلن وظائف دون مؤهلات.. راتب يصل إلى 4800 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الوظائف المتاحة للشباب من الجنسين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل لمن لديهم خبرة أو دون الخبرة، وذلك ضمن مبادرة «توظيف مصر».

وفيما يلي نعرض أبرز الوظائف المطلوبة من حملة الشهادات المختلفة ولمن لم يحصل على شهادات أيضا، وفق وزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل وظائف أعلنت عنها الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي يوم الأحد المقبل 5 سبتمبر لمجموعة ماركت سبينس في الوظائف الآتية:

1- منسق أرفف «إعدادي حد أدنى».

2- بائعين بقسم المخبوزات «يجيد القراءة والكتابة».

3- جزار «يجيد القراءة والكتابة».

4- مساعد جزار.

5- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

6- منسق أرفف بالمخزن.

7- فرد أمن.

8- مشرف أمن.

9- شيف جبن.

10- كاشير.

11- موظف استلامات.

12- مشرف استلامات.

13- منسق أسعار.

مكان العمل: التجمع

الشروط المشتركة:

مؤهل متوسط ودون يجيد الكتابة والقراءة

ذكور وإناث

حد أقصى للسن 35 سنة.

المميزات والحقوق:

المرتب على حسب الخبرة

8 ساعات عمل

تأمينات طبية واجتماعية

فرص للترقي

المكان: سبينس أرينا مول خلف البنك الأهلي بمنطقة البنوك بشارع التسعين - التجمع.

الميعاد: يوم الأحد 5 سبتمبر من الساعة 10 ص إلى 4 عصرا.

يتم التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال هذا الرابط.

وظائف دون مؤهلات

كما أعلنت الوزارة عن اليوم التوظيفي يوم الإثنين المقبل الموافق 6 سبتمبر لمجموعة ماركت أولاد رجب في الوظائف الاتية:

1- مدير قسم الأغذية الطازجة «خبرة سابقة بنفس المجال».

2- مدير قسم الأغذية الجافة «خبرة سابقة بنفس المجال».

3- مشرف كاشير «خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي».

4- كاشير٤

5- مشرف قسم الأغذية الجافة «خبرة سابقة بنفس المجال».

6- منسق ممرات.

7- منسق مخزن.

8- مشرف بقالة «خبرة سابقة بنفس المجال».

9- بائع بقالة.

10- مشرف لحوم «خبرة سابقة بنفس المجال».

11- بائع لحوم.

12- مشرف اسماك «خبره سابقة بنفس المجال».

13- بائع أسماك.

14- مشرف خضار وفاكهة «خبرة سابقة بنفس المجال».

15- بائع خضار وفاكهة.

16- مشرف بيع مخبوزات «خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي».

17- بائع مخبوزات.

18- خباز «شرقي - غربي».

19- شيف بيتزا.

20- مشرف باريستا «خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي».

21- موظف باريستا.

22 - طباخ.

23- مدخل بيانات.

24- مشرف دليفري «خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي».

25- موظف خدمة توصيل.

26- موظف أمن.

27- مراقب كاميرات.

28- موظف خدمات.

29- أمناء مخازن.

30- مشرفي حركة.

31- فني ميكانيكي «بنزين - ديزل».

32- سائقين رخصة مهنية «ثانية ثالثة».

33 - فني تبريد وتكييف.

مزايا الشركة

مرتبات مجزية، حوافزشهرية، تأمين طبي، تأمين اجتماعي، تأمين على الحياة، فرص للترقي.

الشروط العامة: يتم قبول جميع المؤهلات الدراسية.

وظائف براتب يصل إلى 4800 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن اليوم التوظيفي يوم الأحد المقبل 5 سبتمبر بشركة راية كول سنتر على الوظيفة التالية:-

خدمة عملاء كول سنتر «داخل بنك».

مكان العمل فروع البنوك بـ: «فيصل – الهرم – 15 مايو – المعادي – الوراق – مدينة نصر».

الشروط:

مؤهلات عليا خريجين - ذكور- جيد الى جيد جدا باللغة الإنجليزية - حد أقصى 33 سنة.

المرتب: يصل إلى 4800 شامل + الأداء + البونص.

مميزات الوظيفة:

يومين إجازة أسبوعية.

إمكانية للتنقل لقسم آخر بعد سنة.

توفر الشركة مواصلات لبعض البنوك.

تأمينات طبية واجتماعية.

خصومات على فروع راية للأجهزة الكهربائية والالكترونية.

وللتقدم يجب ملء الاستمارة التالية من خلال الضغط على هذا الرابط.