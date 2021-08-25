29 أغسطس.. يوم مفتوح للتوظيف من «الشباب والرياضة»

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» في مبادرة توظيف مصر، تنظيم يوم توظيفي بإحدى الماركت الشهيرة لعدد من الوظائف في بعض التخصصات وذلك يوم 29 أغسطس.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- منسق أرفف (الحصول على مؤهل إعدادي بحد أدنى).

2- مشرف قسم المخبوزات (يجيد القراءة والكتابة).

3- جزار (يجيد القراءة والكتابة).

4- مساعد جزار.

5- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

6- منسق أرفف بالمخزن.

7- فرد أمن.

8- مشرف أمن.

مكان العمل: زهراء المعادي.

الشروط المطلوبة للحصول على الوظائف

- مؤهل متوسط أو دون مؤهل.

- يجيد الكتابة والقراءة.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

الحقوق والمميزات المشتركة

- يتحدد المرتب حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي.

وأشارت الشركة إلى أنّ من يرغب في الالتحاق بإحدى الوظائف، عليه ملء الاستمارة الإلكترونية من هنــــــــا والذهاب مباشرة في العنوان: المعادي أمام بوابة 2 من جراند مول، داخل فرع سبينس، وذلك يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.

وبعد الضغط على رابط الاستمارة، يبدأ الراغبون في الالتحاق بالوظيفة إدخال الاسم والسن ورقم الهاتف المحمول والمنطقة السكنية والمحافظة والمؤهل الدراسي الذي حصلت عليها سواء عالِ أو فوق متوسط أو متوسط أو إذا كنت لا زلت طالبًا.

بعد ذلك اختر الوظيفة التي ترغب بها، ثم اذكر خبراتك وحدد ما إذا كان لديك خبرة سابقة في نفس الوظيفة أم لا، ثم أدخل بريدك الإلكتروني، وعند الانتهاء اضغط على Submit.

ويتم تسجيل بياناتك عبر رابط التقديم على موقع توظيف مصر من هنـــــــــــا، من خلال إدخال اسمك والمسمى الوظيفي للباحث عن العمل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد وإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف المحمول، وبعد ذلك اضغط على «تسجيل».