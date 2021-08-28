«الشباب» تعلن عن وظائف لجميع المؤهلات خبرة وبدون.. راتب يبدأ من 2200 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الوظائف المتاحة للشباب من الجنسين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل لمن لديهم خبرة أو دون الخبرة، وذلك ضمن مبادرة «توظيف مصر»، ويأتي ذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2200 جنيه.

أولا: وظائف للمؤهلات العليا

شركة شهيرة للملابس الرياضية تطلب للتعيين الآتي:

1- مدير فرع.

2- نائب مدير فرع.

3- بائع داخلي.

مكان العمل: قنا وسوهاج.

الشروط والحقوق:

- مؤهل عالِ خريجين.

- ذكور وإناث.

- خبرة في مبيعات الملابس.

- حد أقصى للسن 27 عامًا.

- المرتب للمدير والنائب حسب الخبرة، والمبيعات: 2300 جنيه + العمولة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات.

أكتيف أبو علاء يطلب للتعيين الآتي:

1. مشرف إداري.

مكان العمل: القاهرة.

الشروط والحقوق:

- موهل عالِ.

- خبرة بالمجال.

- ألا يتجاوز السن 38 عامًا.

- تأمين طبي واجتماعي.

2. مسئول علاقات حكومية

مكان العمل: القاهرة.

الشروط والحقوق:

- مؤهل عالِ.

- خبرة في مجال العمل من عام إلى عامين.

- تأمين طبي واجتماعي.

ثانيا: وظائف للمؤهل المتوسط ودون مؤهل

شركة ألبان تطلب للتعيين في القاهرة الآتي:

1. عمال مخازن.

الشروط والحقوق:

- جميع المؤهلات.

- فهم أساليب التخزين الحديثة ومتابعة تطورات المجال.

- إجادة المهارات التنظيمية والقدرة على استغلال المساحات.

- القدرة البدنية على رفع الأشياء الثقيلة.

- المرتب 2500 جنيه.

- تأمين طبي واجتماعي ووجبة.

2. سائق.

الشروط والحقوق:

- التفهم الجيد لطبيعة عمله كسائق سيارة نصف نقل.

- مهارات القيادة في الظروف المناخية الصعبة.

- مهارات القيادة لفترة طويلة دون توقف (4 ساعات على الأقل).

- الإلمام بمبادئ الصيانة الأساسية للسيارات.

- رخصة قيادة مهنية (درجة ثانية على الأقل).

- تأمين طبي واجتماعي ووجبة.

3. مراقب كاميرات.

الشروط والحقوق:

- خبرة في مجال مراقبة الكاميرات.

- مؤهل متوسط أو عالِ.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

- لديه القدرة على الانتباه والتركيز العالي والمتابعة.

- القدرة علي التعامل الفوري ورد الفعل السريع في حالات الطوارئ المختلفة.

- المرتب 2200 جنيه.

- تأمين طبي واجتماعي ووجبة.

4. أمن إداري.

الشروط والحقوق:

- حسن المظهر.

- الحصول على ثانوية عامة أو دبلوم.

- ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

- موقف محدد من التجنيد.

- المرتب 2500 جنيه.

- تأمين طبي واجتماعي ووجبة.

5. عمال إنتاج.

- إجادة القراءة والكتابة.

- موقف محدد من التجنيد.

- ألا يزيد عن 35 عامًا.

- المرتب 2200 جنيه.

- تأمين طبي واجتماعي ووجبة.

ثالثًا: أيام التوظيف المفتوحة

وتنظم وزارة الشباب والرياضة عبر الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة توظيف مصر، اليوم التوظيفي بإحدى الماركت الشهيرة لعدد من الوظائف في بعض التخصصات وذلك يوم 29 أغسطس على النحو التالي:

1- منسق أرفف (الحصول على مؤهل إعدادي بحد أدنى).

2- مشرف قسم المخبوزات (يجيد القراءة والكتابة).

3- جزار (يجيد القراءة والكتابة).

4- مساعد جزار.

5- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

6- منسق أرفف بالمخزن.

7- فرد أمن.

8- مشرف أمن.

مكان العمل: زهراء المعادي.

الشروط والمميزات المشتركة:

- مؤهل متوسط أو دون مؤهل.

- يجيد الكتابة والقراءة.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- يتحدد المرتب حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي.

وللتقديم يمكنك الذهاب في التاريخ المحدد، على العنوان: المعادي أمام بوابة 2 من جراند مول، داخل فرع سبينس، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.

ويمكن التقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الشاغرة الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر «فيس بوك».