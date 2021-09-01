إحباط تهريب 48 بندقية «آلي وخرطوش» إلى أسيوط

ألقت قوات مباحث مركز شرطة أسيوط، القبض على أكبر تاجر للسلاح فى محافظة أسيوط، صباح اليوم، حال استقلاله سيارة نقل على طريق أسيوط الزراعى، وتبين أنها محملة بـ48 بندقية آلي وخرطوش قبل دخولها المحافظة وترويجها على عملائه خاصة بالقرى الملتهبة بالخصومات الثأرية فى المحافظة.

وجاء ذلك في إطار جهود المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى لضبط تجار وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وما يؤثر على الوضع الأمنى والسلم العام في المحافظة.

إخطار أمنى

وكان اللواء عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمورمركز شرطة أسيوط، يفيد بورود معلومات إلى وحدة مركز مباحث المركز، أكدت التحريات صحتها، تفيد بأن المدعو «محمود. ح» مقيم بقرية الزاويا دائرة المركز، يحاول إدخال كمية سلاح للمحافظة من أجل بيعها وذلك عبر سيارة خاصة.

مأمورية لضبط السلاح

وعقب تقنين الإجراءات انطلقت مأمورية برئاسة اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة إدارة المباحث الجنائية وضباط مباحث المركز، مدعومين بمجموعات قتالية من الأمن المركزي، استهدفت المتحرى عنه.

ونصبت عدة أكمنة على الطريق الزراعى الممتد حتى قرية الزاويا محل إقامة المتهم، وأسفرت ذلك عند ضبط المتهم أثناء مروره من أحد الأكمنة بالطريق الزراعى مستقلا السيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 48 قطعة سلاح ما بين آلي وخرطوش.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.