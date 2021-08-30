تاجر سلاح «أون لاين».. ضبط شخص يبيع الأسلحة عبر الـ«سوشيال ميديا»

ألقت قوات الأمن القبض على أحد الأشخاص، بتهمة الترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية للراغبين بمقابل مادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، ووفقًا لما ورد إلى معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5 صفحات على فيس بوك وقناة تليجرام وحسابان على واتس اب للترويج للسلاح

وأسفرت التحريات الفنية عن تحديد الشخص المشار إليه «مقيم بمحافظة الشرقية»، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه خلال استقلاله سيارة يمتلكها، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتواءه على آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وأنه المسؤول عن إدارة 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقناة على تطبيق «تليجرام» يروج من خلالهم لنشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى حسابين على تطبيق «واتس اب» يتواصل من خلالهما مع عملائه.

كما عثر داخل السيارة التي كان يستقلها على عدد من الطلقات النارية، 18 جراب طبنجة، دبشك بندقية،4 علب تحوى أدوات تنظيف البنادق، عدد من كروت «فيزا» تابعين لعدد من البنوك، ماكينة تحصيل «فيزا» تابعة لأحد البنوك، ومبلغ مالي.

المتهم استغل عمله بأحد المحال لتجارة الأسلحة والذخائر

كما أقر باستئجار شقة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد من فوارغ طلقات نارية، سلاح أبيض «مطواة»، 3 مقابض طبنجة، ومبلغ مالي من عملة أجنبية، وأضاف أنه حصل على ماكينة التحصيل من أحد أصدقائه العاملين بمحطة تزويد السيارات بالوقود، كما حصل على الذخائر ومشتملات الأسلحة النارية المضبوطة إبان عمله بأحد المحال لتجارة الأسلحة والذخائر، واحتفظ بها للإتجار فيها، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.