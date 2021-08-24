رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 8 متهمين بـ10 قطع سلاح ناري في أسيوط

كتب:

الوطن
11:36 ص | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
الداخلية

الداخلية

وجّهت مديرية أمن أسيوط بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة ضمن جهودها الأمنية، مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

ضبط 5 بنادق آلية و3 خرطوش و2 فرد محلي

وأسفرت الحملة حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، عن ضبط 10 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية، عبارة عن 5 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش - 2 فرد محلي - كمية من طلقات الخرطوش، بحوزة 8 متهمين، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.

اقرأ المزيد:

من سوهاج للإسماعيلية.. الداخلية تطارد تجار الكيف: ضبط مخدرات بملايين الجنيهات

«الداخلية» تطارد تجار الكيف والخارجين عن القانون

1339 قضية غش غذائي.. الداخلية تشن حملات مكثفة لمواجهة الجريمة

الداخلية ترفض منح الجنسية المصرية لـ«فلسطينية» لدواعٍ أمنية

«عليه قضايا».. «الداخلية» تضبط بائعا تلاعب بالميزان في سوهاج

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة «فساد في تموين أبوكبير» بالشرقية

أحمد رفعت: بدأت من مسرح الجامعة وكُرمت من وزير الداخلية بعد «الاختيار»