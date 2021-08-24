ضبط 8 متهمين بـ10 قطع سلاح ناري في أسيوط

وجّهت مديرية أمن أسيوط بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة ضمن جهودها الأمنية، مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

ضبط 5 بنادق آلية و3 خرطوش و2 فرد محلي

وأسفرت الحملة حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، عن ضبط 10 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية، عبارة عن 5 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش - 2 فرد محلي - كمية من طلقات الخرطوش، بحوزة 8 متهمين، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.