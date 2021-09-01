كل ما تريد معرفته عن كلية التمريض جامعة بورسعيد

أنشئت كلية التمريض جامعة بورسعيد عام 2015 بعد انشقاق جامعة بورسعيد عن جامعة قناة السويس، بقرار من رئيس الجمهورية في 24 فبراير 2010 لتصبح جامعة مستقلة.

وجاء تأسيس كلية التمريض جامعة بورسعيد بأن تكون رائدة في المجالات التعليمية والبحثية والخدمات المجتمعية محلياً وإقليمياً وعالميا ولمقابلة الزيادة في عدد سكان بورسعيد مما يتطلب تعليم وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية المحلية القادرة على الوفاء بالمتطلبات التعليمية والعلمية بالمنطقة.

أقسام كلية التمريض جامعة بورسعيد

ضمت كلية التمريض جامعة بورسعيد 6 أقسام أكاديمية وهي:

- قسم التمريض الأمومة والنسا والتوليد

- قسم تمريض الأطفال

- قسم تمريض الباطني والجراحي

- قسم تمريض صحة المجتمع

- قسم التمريض النفسي والصحة العقلية

- قسم إدارة التمريض

ويوجد بالكلية عدد من المختبرات العلمية المجهزة بأحدث الأجهزة البحثية والتدريسية ومكتبة رقمية كما تقوم أيضاً بتنظيم دورات تدريبية، ندوات، ومحاضرات هادفة إلى رفع مستوى المهارات العلمية والفنية لدى منسوبي الكلية والمهتمين بالتمريض.

نظام الدراسة بكلية التمريض جامعة بورسعيد

تمنح الكلية الدرجات العلمية للبكالوريوس في علوم التمريض بنظام الساعات المعتمدة وبكالوريوس من الدرجة الجامعية الثانية في علوم التمريض «البرنامج المكثف»، وبرامج متنوعة وتمنح الكلية درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في أقسام كلية التمريض.

أهداف كلية التمريض جامعة بورسعيد

تسعى كلية التمريض جامعة بورسعيد لتحقيق التميز من خلال الالتزام بمعايير التطوير وتطبيق الأساليب الحديثة في التدريس لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا؛ لنشر الأبحاث العلمية محلياً وإقليمياً ودوليا، والتي تستمد أهدافها من احتياجات سوق العمل من أجل تقديم خدمة مجتمعية فعالة ومتميزة.

كما أن لكلية التمريض غايات تسعى لها وهي زيادة فاعلية التطوير المـستمر للكلية وتطوير فكر التخطيط الاستراتيجي بالكلية والتحديث والتطوير المستدام للهيكل التنظيمي للكلية بما يتواءم مع المستجدات ورفع كفاءة الأداء للجهاز الإداري بالكلية وتحسين الخدمات الإدارية الداعمة للعملية التعليمية ودعم البحث العلمي وأنشطة خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة لنظم إدارة الجودة الشاملة بالكلية.

والارتقاء بمستوى الأداء للقيادات الأكاديمية والإدارية العليا والطلاب والخريجين وترسيخ أخلاقيات وأداب المهنة داخل المؤسسة ودعم موارد الكلية في خدمة المجتمع المحلي وزيادة التفاعل بين الكلية والمجتمع لرفع كفاءة الآداء لأخصائيين التمريض والمستشفيات والمراكز التخصيصية والعيادات الحكومية والخاصة، وتطوير مهارات ومعلومات المهتمين بالتمريض، وتحقيق أهداف مهنة التمريض وأهميته وأثره على المجتمعات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وتنمية الموارد الذاتية للكلية.

وتطوير البرنامج التعليمي لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بما يخدم ويلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل. ودعم برنامج التواصل المتكامل مع خريجي الكلية. وتطوير مستوى الرعاية والأنشطة الطلابية لتشمل كل مجالات الدعم.

مصروفات كلية التمريض جامعة بورسعيد

تختلف مصروفات كلية التمريض جامعة بورسعيد حسب القسم والسنة الدراسية، حيث أن الحد الأقصى للمصروفات هو 800 جنيها، ومن المقرر أن يجتمع مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة بورسعيد الأسبوع المقبل لتحديد المصروفات الدراسية، كما من المتوقع أن تظل المصروفات الدراسية كما هي دون زيادات، بخلاف البرامج الخاصة بالكلية فأن المصروفات ترتفع بها وفقا للائحة الكلية.

توقعات تنسيق كلية التمريض جامعة بورسعيد 2021 علمي علوم

وعن توقعات تنسيق كلية التمريض 2021 علمي علوم، من المقرر أن تعلنها الكلية عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن تنخفض وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة 2021، ووفقا لما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ويختلف تنسيق الكليات في مختلف الجامعات.