تعرف على كل مايخص كلية التمريض جامعة دمياط.. 8 أقسام بنظام الساعات

تعد كلية التمريض جامعة دمياط، واحدة من الكليات الواعدة بالمحافظة التي أنشئت مؤخرا وتستهدف إعداد خريج متميز ذي كيان فاعل في المجتمع قادر على المنافسة في مختلف مجالات علوم التمريض الحديثة، ومزودة بأسس المعرفة والمهارات، طبقا للمعايير الأكاديمية لمواكبة احتياجات البيئة المحلية والعالمية وتأهيل كوادر قادرة على البحث العلمي والتطوير، وتوفير الخدمات المجتمعية في إطار أخلاقيات مهنية رفيعة.

تاريخ الإنشاء:

تم إنشاء كلية التمريض لتصبح إحدى كليات الجامعة بمدينة دمياط الجديدة التي أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 665 لسنة 2018.

نظام الدراسة:-

تمنح الكلية الدرجات العلمية للبكالوريوس في علوم التمريض بنظام الساعات المعتمدة وبكالوريوس من الدرجة الجامعية الثانية في علوم التمريض (البرنامج المكثف) وبرامج متنوعة

استراتيجية الكلية:-

تسعى الكلية إلى إعداد كوادر متميزة في مجالات التمريض لتقديم خدمةٍ آمِنةٍ للمجتمع، والارتقاء بالممارسات التعليمية والعملية والبحثية من خلال توفير بيئة خلاقة وداعمة.

أقسام الكلية:-

تضم الكلية ثمانية أقسام هي كالتالي:-

- الباطني الجراحي

- صحة الأم وحديثي الولادة

- تمريض الأطفال

- تمريض صحة الأسرة والمجتمع

- تمريض الصحة النفسية والعقلية

- إدارة التمريض

- تمريض العناية الحرجة والطوارئ

- تمريض المسنين .

أسباب إنشاء الكلية

كان من مبررات إنشاء كلية التمريض أن جامعة دمياط تتميز بموقعها في مدينة دمياط الجديدة التي تقع على البحر المتوسط والطريق الدولي الساحلي الذي يربطها بعدة محافظات، مما يؤهل الكلية لخدمة كل هذه المناطق عامة ومنطقة الدلتا خاصة، ولإيجاد فرص عمل واعدة تتوافر في عدة مناطق صناعية بدمياط لتقديم سبل التوعية بالسلامة المهنية، بالإضافة إلى أنهم بحاجة ملحة إلى الرعاية التمريضية الشاملة ولتلبية احتياجات التوسع من أجل مقابلة زيادة عدد السكان في محافظة دمياط.

وكذلك لتقليل اغتراب أبناء المحافظة للدراسة في كليات التمريض المختلفة مما يرفع العبء الاقتصادي عن كاهل أولياء أمور الطلاب المغتربين بالمحافظة، وتخفيف العبء من على كلية التمريض جامعة المنصورة وذلك بتقليل الأعداد بها عن طريق استيعاب أبناء المحافظة بالكلية الجديدة.

إمكانيات الكلية

يقوم بالتدريس في الكلية نخبة متميزة من الهيئة التدريسية، وتتوفر في الكلية كل الإمكانات اللازمة من مدرجات وفصول دراسية ومعامل مجهزة بأحدث أجهزة المحاكاة التمريضية.

أهداف الكلية

تعمل الكلية للوصول إلى الريادة محليا وإقليميا في علوم التمريض والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتخريج كفاءات في المجال التمريضي على أعلى مستوى ووفق أحدث النظم التعليمية.

كما تسعى الكلية إلى تحقيق رسالتها لإعداد خريج متميز ذي كيان فاعل في المجتمع قادر على المنافسة في مختلف مجالات علوم التمريض الحديثة ومزود بأسس المعرفة والمهارات طبقا للمعايير الأكاديمية لمواكبة احتياجات البيئة المحلية والعالمية وتأهيل كوادر قادرة على البحث العلمي والتطوير وتوفير الخدمات المجتمعية في إطار أخلاقيات مهنية رفيعة.

رؤية الكلية:

تتطلع كلية التمريض جامعة دمياط إلى الريادة محليا وإقليميا في علوم التمريض والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

أوراق التقديم المطلوبة:-

بطاقة الترشيح.

- شهادة الثانوية العامة «أصل».

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للطالب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأم.

- حافظة بلاستيك عدد 2 ملف ورقي.

- الهاتف المحمول للطالب والأب.

- 8 صور شخصية 4*6.

- استمارة 2 جند.