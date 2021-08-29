تنسيق كلية التمريض 2021.. التقديم يبدأ الثلاثاء المقبل

يبحث كثير من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، عن تنسيق كلية التمريض 2021، بعدما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول في الجامعات 2021، مشيرا إلى أنّ مكتب التنسيق استقبل رغبات طلاب المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من السبت 21 أغسطس الماضي وحتى الخميس 26 أغسطس ولمدة 5 أيام.

تنسيق كلية التمريض 2021.. المرحلة الثانية تبدأ 31 أغسطس

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ كلية التمريض 2021، واحدة من الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات لطلاب شعبة علمي علوم، التي تبدأ الثلاثاء 31 أغسطس الحالي وتستمر 5 أيام وتنتهي 4 سبتمبر، متابعا أنّ الحد الأدنى بالنسبة للشعبة العلمية بشقيها الرياضة والعلوم، يقف عند 254.5 درجة بمعدل (62.07%)، على أن يكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بما يعادل (58.05%).

وأشار عبدالغفار، إلى أنّه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، على أن يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- كلية العلوم.

- كلية الزراعة.

- الجامعة التكنولوجية.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- كلية الذكاء الاضطناعي.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الألسن.

- الإعلام.

- باقي الكليات النظرية.

الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي رياضة

- كلية الهندسة.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- كلية التخطيط العمراني.

- كلية الفنون جميلة.

- الجامعات التكنولوجية.

- كلية الألسن.

- كلية الإعلام.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- باقي الكليات النظرية.

الكليات المتبقية لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية

كليات التربية.

كليات الحقوق.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الخدمة الاجتماعية.