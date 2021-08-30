مستشار رئيس الوزراء من داخل مصنع إنتاج اللقاحات: «على أعلى مستوى» (فيديو)

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فيديو بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك» من مدينة 6 أكتوبر، وبالتحديد من مجمع مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات، معلقًا: «زي ما احنا شايفين كدا.. بلدنا بتتحدى التحدي نفسه الحمد لله كان عندنا كورونا، ولكن دلوقتي بقى عندنا مصانع لإنتاج اللقاحات ومش بس لإنتاج لقاح كورونا، وكمان لمختلف اللقاحات، وكلها مصانع تفرح وعلى أعلى مستوى، ورئيس الوزراء النهاردة تفقد مجمع مصانع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات في مدينة 6 أكتوبر.. يارب احفظ بلدنا من كل سوء وتحيا مصر».

مصنع فاكسيرا على أعلى مستوى

وبث المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فيديو مباشر آخر من داخل مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقحات بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا: «المصنع على أعلى مستوى، ورئيس الوزراء بيتفقد المصنع.. تحيا مصر».

رئيس الوزراء ووزير الإسكان يتفقدان محطة الصرف الصحي لأبو رواش

كما بث المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فيديو مباشر ثالث للمصنع، وعلق عليه: «مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات.. دلوقتي في محطة الصرف الصحي العملاقة للمصنع، ورئيس الوزراء أهو ومعاه وزير الإسكان بيتفقدو محطة الصرف الصحي لأبو رواش، ودي محطة عملاقة بتخدم الجيزة.. تحيا مصر».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح اليوم، بأن المبنى العملاق للمصنع والذي تفقده اليوم، سيكون جاهزا بكل أجهزته نهاية شهر نوفمبر المقبل.