السيطرة على حريق بمحل أحذية وشقة سكنية في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق نشب في محل أحذية بشارع «أسيوط - سوهاج»، بدائرة قسم ثان سوهاج، بسبب ماس كهربائي.

كما تمت السيطرة على حريق بشقة سكنية بدائرة مركز شرطة ساقلته، بسبب ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعتين أي إصابات.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، ق تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل بشارع أسيوط سوهاج دائرة قسم ثان سوهاج.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق بمحل أحذية ملك «أحمد. ا. ع» 42 سنة حاصل على دبلوم تجارة ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المحل، رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق محتويات المحل، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته بسوهاج، بلاغا بنشوب حريق بشقة بناحية دائرة المركز، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك «عوني. ف. ر» 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الشقة رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية.