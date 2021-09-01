جيران «فران بولاق الدكرور» ضحية جاره: «كان بيعطف عليه»

استيقظ أهالي منطقة بولاق الدكرور على جريمة قتل بشعة لفران يدعى «كرم» على يد جاره، الذي طعنه 6 طعنات نافذة أودت بحياته أمام أعين أشقائه الذين عجزوا عن إنقاذه من الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتحول لجثة هامدة حملوها على الأعناق لأقرب مستشفى على أمل أن تدب فيه الروح مرة أخرى ولكن أكد الكشف الطبي وفاته وجرى إخطار قسم شرطة بولاق الدكرور.

جار الضحية: كان إنسانا خلوقا

يحكي محمد جار المجني عليه، أنه أصيب بصدمة بعد سماع خبر وفاته مؤكدًا أنه كان يتحدث معه قبل وفاته: «في نفس اليوم اللي مات فيه كنت قبلها على طول معدي من قدام فرن العيش بتاعه وسلمت عليه»، مشيرًا إلى أن المجني عليه كان إنسانا خلوقا ولم يدخل في مشاكل مع أحد من جيرانه من قبل: «حتى الشخص اللي قتله كان لسه بيقدمله أكل وبيعطف عليه قبلها بيومين بالظبط».

خلافات الجيرة وراء قتل فران بولاق الدكرور

يقول «محمد»، إن إخوة الضحية كانوا على خلاف مع جارهم ونشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لتشابك بالأيدي وصعدوا إلى منزل المتهم لاستكمال المشاجرة معه فلحق بهم المجني عليه كي يهدأ من روعهم وينهي الخلاف ولكن قابله المتهم بسكين حاد أحضره من المطبخ وطعنه في رقبته وبطنه: «المتهم قفل الأنوار وانتظرهم ورا الباب بسكين وضرب كرم».

أهالي بولاق الدكرور يعلنون الحداد حزنا على جارهم

حالة من الحزن سيطرت على أهالي المنطقة على فقيدهم الأربعيني الذي توفى وترك طفلين ولد وبنت: «كان هو اللي شايل الفرن وبيجي شيفت بالليل لغاية الصبح وأخوه بيكمل عمره ما اتخانق مع حد والكل هنا بيحبه ومات غدر لأن الخناقة مكنتش معاه هو».

فيما أكد جاره «أحمد»، أن المجني عليه كان يسعى لتعليم أولاده وتربيتهم بشكل جيد، ولم يدخل في شجار مع أحد من أهالي المنطقة والجميع يتعامل معه بحكم شراء الخبز يوميًا من الفرن: «لسانه حلو مع الكل ومعاملته حلوة مش مصدقين إننا مش هنشوفه تاني وإخواته مصدومين لأنه مات قدام عينهم».

القبض على المتهم

حاول المتهم الهرب بعد تنفيذ جريمته لكن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه وأخطرت النيابة العامة بتولي التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام بعد عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وتبين أن المتهم اعتدى على المجني عليه بـ6 طعنات نافذة في منطقة الرقبة والصدر.