بسبب خلافات الجيرة.. عاطل يقتل فرانا أمام أسرته في بولاق الدكرور

كان يواصل عمله داخل فرن الخبز الخاص به كعادته في كل صباح، فجأة جاء جاره الذي كان على خلاف مُسبق معه ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لتشابك بالأيدي، فقرر الشاب الجاني طعن الفران جاره 6 طعنات سددها بكل قوة في رقبته وبطنه حتى سقط جثة هامدة وفارق الحياة بعد دقائق معدودة.

عاطل يُنهي حياة فران

جريمة قتل بشعة شهدتها منطقة بولاق الدكرور، بعد أن تخلص عاطل يبلغ من العمر 28 عامًا من جاره الذي يعمل فرانا، أمام عين أسرته التي عجزت عن إنقاذه من الموت، وسالت دماؤه أمام الجميع بعد أن تلقى عدة طعنات نافذة في رقبته وبطنه بسبب خلافات الجيرة.

مشاجرة دموية بسبب الجيرة

أمسك المتهم سلاح أبيض «سكينا حادا» وسدده في صدر جاره الشاب الذي لا يزال في عقده الرابع، وفر هاربًا، تاركًا المجني عليه غارقًا في دمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة وسط حالة من الحزن الشديد والخوف التي سيطرت على الأهالي الذين شاهدوا الواقعة.

القبض على المتهم بعد هروبه

وعلى الفور تمكنت قوات أمن مباحث الجيزة من القبض على المتهم بعد أن نفذ جريمته وهرب، وكان قد أخطر المستشفى قسم شرطة بولاق الدكرور بوصول شاب مصاب بعدة طعنات في الصدر، وتحرر بلاغ بالواقعة وكشف عن تفاصيل الجريمة التي شهدتها منطقة بولاق الدكرور.

وانتقل فريق من المباحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، للقبض على المتهم وتحريز السلاح الذي استخدمه في ارتكاب الجريمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم بعد إلقاء القبض عليه بتنفيذ جريمته وتم إحالته للنيابة العامة التي انتقلت إلى مستشفى بولاق الدكرور لمناظرة الجثة، كما قررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة ولا تزال التحقيقات مستمرة.