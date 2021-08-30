«قدام أهله».. شاب يتخلص من جاره بـ6 طعنات في بولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور، اليوم الاثنين، جريمة قتل بشعة، حيث تخلص شاب من جاره، فران، في العقد الرابع من العمر، وسدد له 6 طعنات في الرقبة والبطن، بسبب خلافات الجيرة.

وتمكنت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحريز السلاح المستخدم في الجريمة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

مشاجرة تنتهي بجريمة قتل

كشفت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت قيادة العميد علاء فتحى مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، عن أن بداية الواقعة، بوصول جثة لشاب في العقد الرابع من عمره إلى مستشفى بولاق الدكرور.

بمجرد تلقي إخطار من المستشفى، انتقل فريق من المباحث، وتبين أن الجثة لفران، وأنه مصاب بعدة طعنات في الصدر والبطن، وتبين نشوب مشاجرة بينه وبين جاره - عاطل - 28 سنة، بسبب خلافات الجيرة، وأن المتهم، أمسك سكينًا، وسدد له عدة طعنات وتخلص منه أمام أسرته، وفرا هاربا.

القبض على المتهم

عقب ذلك، تم استئذان النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهم، تمكنت مأمورية من المباحث تحت قيادة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، من القبض عليه، واعترف بتفاصيل الجريمة، وتمت إحالته للنيابة التى انتقلت إلى المستشفى، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي؛ لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.