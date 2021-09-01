 مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بمشروعات بورسعيد الجديدة

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروعات مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، يرافقه المهندس مجدي حسين، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز والمشروعات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمسؤولي الوزارة، بالمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات القومية بالمدن المختلفة.

وتفقد مسؤولو الإسكان خلال جولتهم، محطة محولات شرق بورسعيد جهد 66/22ك.ف شامل خط الربط بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، كما تابعوا أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر وخط المياه قطر 1200 مم الناقل من محطة التحلية إلى المنطقة الاقتصادية، وأعمال تنسيق الموقع العام لعمارات مشروع «سكن لكل المصريين – منخفض الدخل» بالمدينة.

من جانبه، شدد المهندس كمال بهجات، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والاهتمام بجودة التنفيذ وأعمال التنسيق، مشيرا إلى أنّ الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمدن الجديدة، وإزالة أي عقبات للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

تنفيذ 4340 وحدة بـ«سكن لكل المصريين».. ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 150ألف م3/يوم بالمدينة

يذكر أنّه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين – منخفضى الدخل"بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وبالنسبة لمشروعات المرافق بسكن لكل المصريين، جارٍ تنفيذ أعمال ( طرق ــ مياه ــ صرف صحي ــ ري ــ كهرباء ) بنسب متقدمة، بجانب الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150ألف م3/يوم.​