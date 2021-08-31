طريقة رفع المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي «إلكترونيًا»

ازدادت التساؤلات عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن آلية رفع مستندات التقديم على موقع الإسكان الاجتماعي، وذلك من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وشروط معينة، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، آلية رفع مستندات التقديم على موقع الإسكان الاجتماعى، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

آلية رفع مستندات التقديم على موقع الإسكان الاجتماعي

أولًا: يقوم الراغب في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، بشراء كراسة الشروط التى يجرى طرحها داخل مكاتب البريد المميكنة على مستوى المحافطات، وذلك عقب الإعلان عن طرح الوحدات السكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

ثانيًا: يقوم المتقدم بدفع المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

ثالثًا: يقوم المتقدم بزيارة البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنـا.

رابعًا: يقوم المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بإنشاء حساب بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق عن طريق الضغط على زر «تسجيل» أعلى الصفحة.

خامسًا: ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يجرى إرساله برسالة نصية.

سادسًا: الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.

سابعًا: قيام المتقدم للحجز بمليء بيانات الطلب.

ثامنًا: إرفاق المستندات المطلوبة.

تاسعًا: بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»، وبذلك تجرى عملية تقديم الطلب.

شروط الحصول على وحدة سكنية

ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، يشترط ألا يكون المتقدم لحجز شقة أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

كما يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.