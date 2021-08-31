الإسكان تنفي توقف شركة التعمير عن صيانة وحدات «الاجتماعي» و«دار مصر»

نفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية، بشأن توقف شركة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، عن أعمال الصيانة المُكلفة بها، لوحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر، مستنكرة نشر مثل هذه التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة، ومؤكدة أنّ جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير من نسج خيال الصحفي المسؤول عن الموضوع، وغير صحيحة على الإطلاق.

عبدالحميد: شركة الصيانة المسؤولة عن متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي تعمل بكامل طاقتها وناجحة جدا

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان عن الوزارة اليوم، أنّ شركة الصيانة المسؤولة عن متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي، ما زالت تعمل بكامل طاقتها، وتحقق نجاحات كبيرة في مجال عملها باعتبارها تجربة جديدة من نوعها في وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أنّ شركة الصيانة تنفذ عدة أعمال في مشروعات الإسكان الاجتماعي بكفاءة عالية، حيث تعد هي المسؤولة عن جمع مخلفات القمامة يوميا من صناديق القمامة من أمام كل عمارة، ورش المبيدات للقضاء على الحشرات والقوارض، وصيانة مواسير التغذية بالمياه والصرف وتغيير التالف منها، وتطهير وتسليك غرف التفتيش ووصلات الصرف، إضافة إلى صيانة أسطح العمارات بصورة دورية، وتنظيف السلالم والمداخل والأرصفة المحيطة بكل عمارة، وصيانة وإنارة المداخل والسلالم وتغيير التالف من معدات الإضاءة واللوحات العمومية بالتعاون مع شركة الكهرباء المختصة.

إسناد 7043 عمارة للشركة بواقع 162452 وحدة بالمدن الجديدة

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنّه جرى إسناد 7043 عمارة للشركة بواقع 162452 وحدة بالمدن الجديدة، وإسناد 1297 عمارة للشركة بواقع 31874 وحدة بالمحافظات، بإجمالي 8340 عمارة بواقع 194326 وحدة سكنية.

وأضافت مي عبدالحميد، أنّ وحدات الرصد التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تابعت بعض الأخبار التي تزعم إعلان الصندوق عن إمكانية تبديل وحدات الإسكان الاجتماعي بوحدات أخرى في مشروعات الإسكان المتوسط، بشرط ألا يكون قد تم التعاقد على شقق الإسكان الاجتماعي، وتم نسب تصريحات مزيفة ومغلوطة إلى الرئيس التنفيذي للصندوق، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

إجراءات قانونية تجاه المواقع التي تنشر تصريحات وأخبار مغلوطة

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ الصندوق سيتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المواقع التي تنشر تصريحات وأخبار مغلوطة بشأن مشروعات الصندوق وعلى لسان المسؤولين به، وذلك لمنع حدوث بلبلة ونشر أخبار غير دقيقة بين صفوف المواطنين، ما يؤثر بالسلب على الجمهور ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أنّ المواطنين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل بشأن مشروعات الصندوق، والتأكد من المعلومات، يمكنهم متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيس بوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، والموقع الإلكتروني للصندوق ([http://www.shmff.gov.eg)،]www.shmff.gov.eg)، إذ إنّ هذه المنصات الرقمية هي الرسمية الوحيدة التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.