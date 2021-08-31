نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة

تفقد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروعات مدينة «المنصورة الجديدة»، يرافقهم المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة.

«الإسكان»: ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة من الشركات

واستهل المهندس خالد عباس، زيارته باجتماع مع مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للوقوف على نسب الإنجاز وتسهيل وإزالة أي عقبات أو صعوبات تواجه الشركات في سرعة عملية التنفيذ، مشددًا على جميع الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها، والمعتمدة للانتهاء من المشروعات، طبقًا لتوجيهات الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقام مسئولو الإسكان بتفقد كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة، وكان في استقبالهم الدكتورمعوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، ثم تفقدوا المنطقة الفاصلة بين المدينة والطريق الدولي الساحلي، والتي تشمل مناطق زراعات وحارات مشاة و دراجات وركض وبرجولات، ومنطقة الكورنيش.

أعمال المشروعات السكنية في المدينة

وخلال جولتهم، تفقدوا أيضًا أعمال المشروعات السكنية المختلفة ومنها ( سكن لكل المصريين – سكن مصر – JANNA – الفيلات)، وأوضح المهندس محمد رجب رئيس الجهاز، أنه بالنسبة للمشروعات السكنية بالمدينة، جاري الانتهاء من تنفيذ 11,232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، وجاري بمنطقة الفيلات تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة)، مضيفا أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع «سكن مصر»، و(58عمارة ) بمشروع سكن لكل المصريين بإجمالى عدد 1392 وحدة سكنية.

الانتهاء من اللمسات الأخيرة بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه جاري الانتهاء من اللمسات الأخيرة بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

كما تفقد مسئولو الوزارة أيضًا مشروع تنفيذ محطة تحلية مياه البحر، الجاري تنفيذها على مساحة 24 فدانًا، بطاقة إنتاجية 160 ألف م3/يوم، المرحلة الأولى منها بطاقة 40 ألف م3/يوم، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي وزارة الإسكان و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدفع العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي التوقيتات المحددة لها.