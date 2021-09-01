في أول سبتمبر.. سعر الدولار ثابت أمام الجنيه المصري

واصل سعر الدولار، اليوم الأربعاء، 1 سبتمبر 2021، ثباته أمام الجنيه المصري، للأسبوع الرابع على التوالي، في البنوك وشركات الصرافة.

أعلى سعر لشراء الدولار

وسجلت بنوك «الاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي» اليوم الأربعاء 1سبتمبر 2021، أعلى سعر لبيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ15.75 جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه للشراء.

فيما سجّلت بنوك «مصر، والأهلي المصري والمركزي»، أقل سعر للدولار اليوم، ليباع بـ15.73 جنيه مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وبيع الدولار مقابل الجنيه في بنوك «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان»، بـ15.75 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء.

كما سجل الدولار مقابل الجنيه في بنوك «كريدى أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، وبلوم، والمصرف الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والسويس، والمصرف المتحد، وعودة»، سعر 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، أعلى سعر للشراء بنحو 18.48 جنيه، في بنكي «الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي».

فيما سجل الجنيه المصري مقابل الأسترليني، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، أعلى سعر للشراء بنحو 21.53 جنيه في بنك الأمارات دبي الوطني.

أسعار العملات العربية

وسجّلت بنوك «مصر، وبلوم، والمصري الخليجي، والأهلي المصري، وعودة، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد»، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، أعلى سعر لشراء الريال السعودي بـ4.17 جنيه.

بينما سجّل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر له، في بنوك «مصر، وبلوم، والأهلي المصري، وعودة، والمصري الخليجي، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني» بنحو 4.26 جنيه.