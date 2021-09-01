ضبط مصنع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، أنّ شقيقين مقيمان بدائرة القسم، أدارا مصنعا ملكهما دون ترخيص كائن بذات الدائرة، واستغلاله في تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، مُستخدمان خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مواد خام ومصنّعات مجهولة المصدر

وبحسب وزارة الداخلية، فبتقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال وجودهما بالمصنع المُشار إليه، وعُثر بداخله على كميات كبيرة من المواد الخام والمصنعات مجهولة المصدر، ومنها غير صالح للاستخدام، وعبوات فارغة، وكمية كبيرة من العلامات التجارية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وأجهزة وأدوات تصنيع، ودراجة نارية (تروسيكل) دون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بإدارتهما المصنع المشار إليه دون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة النارية لتسهيل نقل مستحضرات التجميل لعملائهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.