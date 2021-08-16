التحفظ على 54 ألفا و256 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بطنطا

تحفظت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية على مخزن غير مرخص لتخزين المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بدائرة قسم ثانى طنطا، وضبط 54 ألفًا و256 عبوة بنحو 77 ألف جنيه.

حملات مستمرة على المنشآت الطبية.. استهداف مخزن غير مرخص

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان صحفي، اليوم، إنَّ حملات الرقابة على المنشآت الطبية جاءت تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من أجل ضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنَّه بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية تم تشكيل لجنة وشن حملة على أماكن تداول مخازن الأدوية بطنطا،إثر ورود معلومات إلى الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيادلة بالمديرية، بوجود مخزن غير مرخص لتخزين أدوية غير مسجلة ومهربة بدائره قسم ثاني طنطا، وتم التنسيق مع مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وبعد تشكيل حملة مشتركة تمّ ضبط مستحضرات تجميل بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة داخل مخزن دون ترخيص.

التحفظ على على 54 ألفا و256 عبوة مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية

وعثرت الحملة على 54 ألفًا و256 عبوة مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 77 ألف جنيه، وتمّ التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.