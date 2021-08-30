سر حصول مبروك عطية على ليسانس شريعة وقانون: بسبب أحد الدعاة «فيديو»

تصدر اسم الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بسوهاج، محركات البحث على شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين بمنعه من الظهور إعلاميا.

من هو مبروك عطية؟

وحرص الدكتور مبروك عطية، الذي حصل على ليسانس الشريعة والقانون شعبة الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير جيد، مؤخرا، على نشر أخبار رفض الدعوى المقامة ضده، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدا أنه كان مفوضا أمره لله عندما علم بأمر تلك الدعوى القضائية، نافيا أن يكون حديثه البسيط مادة للسخرية.

والدكتور مبروك عطية، من مواليد 27 أغسطس 1958 بمحافظة المنوفية، واشتهر بالفتاوى المثيرة للجدل خلال لقاءاته التليفزيونية؛ إذ اكتسب شهرة واسعة من خلال برامجه التليفزيوينة؛ إذ قدّم «الموعظة الحسنة» على قناة دريم، و«كلمة السر» على قناة إم بي سي مصر.

ويحرص «عطية» دائما على الظهور في البرامج التليفزيونية وهو ممسك بوردة.

تعليق مبروك عطية بعد حصوله على ليسانس شريعة

وعلق الدكتور مبروك عطية على حصوله مؤخرا على ليسانس الشريعة والقانون، شعبة الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، قائلا: إنه التحق بالكلية، وهو عميد لكلية الدراسات الإسلامية، ودرس مع الطلاب في جميع الفرق، موضحا أن سبب التحاقه بالكلية أن أحد الدعاة قال إن (أستاذنا الدكتور مبروك عطية تخصصه لغة عربية، فكان أمامي حل من اتنين يا أشلق وأقول لغة عربية ايه ده مخدمش الإسلام إلا علماء اللغة، وأقول لغة عربية ايه وأنا خريج الأزهر، ومش هنخلص، يا إما أقدم مع طلاب سنة أولى وأخذ النهارده الليسانس، وأصبح خريج شريعة وقانون».

وتابع الداعية: «وأقول هذا لكل الدنيا، مش علشان الدنيا تعرف إني درست شريعة على كبر، لكن علشان أريح الدنيا وأصبر وأذاكر مع احفادي وامتحن معاهم في نفس اللجنة واتخرج النهارده، وبشكر رئيس الجامعة اللي وافقوا على الالتحاق وبشكر عمداء الكلية وأساتذتها، وبحمد ربنا إنه أعاني على نفسي وإني أدرس في كلية وأنا عميد كلية». لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

دعوى منع ظهور مبروك عطية إعلاميا

وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد مبروك عطية، لمنعه من الظهور على شاشات التلفزيون، قائلا في الدعوى القضائية إنه أصبح منذ بداية ظهوره على شاشات التليفزيون، مادة للسخرية، والتهكم من أسلوبه الذي ينتهجه، وأن لديه فيديو ظهر به يجلس في الشارع مع سيدة ويبيع الخضراوات، وهذا أمر لا يليق بداعية وعالم أزهري يتخذه الناس قدوة ومرجعًا لهم.

والدكتور مبروك عطية التحق مبكرًا بالأزهر، وحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة عام 1989، ويعمل حاليًا رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وكان قبل ذلك أستاذا في جامعة الإمام محمد بن سعود - جامعة الملك خالد - في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.