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«الداخلية» تنظم حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الشرقية

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الوطن
01:48 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم

نسّقت وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الشرقية، مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، لتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها، على الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

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