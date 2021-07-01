غلق 18 منشأة طبية مخالفة في حملات مكبرة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن غلق 18 منشأة طبية مخالفة بنطاق مدينة الفيوم ومركز أبشواي، بالإضافة إلى ضبط كواشف تحاليل منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل بمنطقة المسلة، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالاشتراك مع إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، وجهاز حماية المستهلك، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، لضبط المراكز الطبية المخالفة، والأدوية المنتهية الصلاحية، والتي تخالف سياسات مكافحة العدوى، وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية، مراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر، ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

حملة مكبرة على 62 منشأة طبية مختلفة التخصصات بالفيوم

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في بيان اليوم، أنّه تم شن حملات للمرور على 62 منشأة طبية مختلفة التخصصات، شملت مدينة الفيوم ومركز أبشواي، موضحاً أنّ تلك الحملات أسفرت عن غلق 18 منشأة طبية مختلفة، تضم 5 معامل تحاليل طبية، و3 مراكز طبية لجراحة النسا، و4 عيادات ومراكز للأسنان، و4 عيادات خاصة تخصصات «نسا وباطنة وعيادات مشتركة»، بالإضافة إلى مركز علاج طبيعي، لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص ووجود مخالفات بيئية بها، فضلاً عن ضبط كواشف تحاليل منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل بمنطقة المسلة.

رصد مخالفات داخل عدداً من المنشآت الطبية

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الحملات رصدت بعض المخالفات داخل عدداً من المنشآت الأخرى كعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أنّه جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

حملات مكثفة لضبط الأدوية مجهولة المصدر

وأوضح «التوني» أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، بتكثيف حملات مراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.