غلق 18 منشأة طبية مخالفة في حملات مكبرة بالفيوم

غلق 18 منشأة طبية مخالفة في حملات مكبرة بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
02:32 م | الخميس 01 يوليو 2021
غلق 18 منشأة طبية مخالفة خلال حملات مكبرة بالفيوم
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن غلق 18 منشأة طبية مخالفة بنطاق مدينة الفيوم ومركز أبشواي، بالإضافة إلى ضبط كواشف تحاليل منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل بمنطقة المسلة، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالاشتراك مع إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، وجهاز حماية المستهلك، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، لضبط المراكز الطبية المخالفة، والأدوية المنتهية الصلاحية، والتي تخالف سياسات مكافحة العدوى، وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية، مراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر، ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
حملة مكبرة على 62 منشأة طبية مختلفة التخصصات بالفيوم
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في بيان اليوم، أنّه تم شن حملات للمرور على 62 منشأة طبية مختلفة التخصصات، شملت مدينة الفيوم ومركز أبشواي، موضحاً أنّ تلك الحملات أسفرت عن غلق 18 منشأة طبية مختلفة، تضم 5 معامل تحاليل طبية، و3 مراكز طبية لجراحة النسا، و4 عيادات ومراكز للأسنان، و4 عيادات خاصة تخصصات «نسا وباطنة وعيادات مشتركة»، بالإضافة إلى مركز علاج طبيعي، لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص ووجود مخالفات بيئية بها، فضلاً عن ضبط كواشف تحاليل منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل بمنطقة المسلة.
رصد مخالفات داخل عدداً من المنشآت الطبية
وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ الحملات رصدت بعض المخالفات داخل عدداً من المنشآت الأخرى كعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أنّه جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.
حملات مكثفة لضبط الأدوية مجهولة المصدر
وأوضح «التوني» أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، بتكثيف حملات مراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.