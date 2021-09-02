بشائر سبتمبر.. 6900 سلعة مستوردة تدخل مصر برسوم مخفضة اليوم

تدخل 6900 سلعة، مصر، اعتبارا من اليوم الخميس، برسوم جمركية مخفضة، من بينها سلع استراتيجية مثل اللحوم والدواجن البرازيلية المجمدة، ما يبشر بتراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

4 دول على رأسها البرازيل

ويوم أمس، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن بدء تطبيق التخفيض الجمركي متبادل بين مصر ودول تجمع الميركسور، والتي تضم البرازيل، الأرجنتين، أورجواي، وباراجواي، وتشمل على رأسها المنسوجات والسلع الهندسية والزجاج والكريستال، مؤكدة أن هناك تطوراً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتلك الدول خلال الـ4 أعوام الماضية، منذ إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، ودخوله حيز النفاذ في الأول من سبتمبر عام 2017.

تراجع مرتقب في أسعار السلع الواردة من هذه الأسواق

التخفيض الجمركي، يصل 62.5% على 3400 سلعة، ويتراجع لـ50% فقط على 3500 سلعة، وهو يبشر بحسب مصادر جمركية لـ«الوطن» بتراجع أسعار هذه السلع الفترة المقبلة، لافتةً إلى مساعي مصلحة الجمارك المصرية إلى سرعة تطوير المنظومة الجمركية، بما يضمن سرعة الإفراج عن السلع والبضائع في أسرع وقت ممكن.

وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والمشرف على قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، في تصريحات يوم أمس الأربعاء، إن الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور حققت منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ نسبة زيادة كبيرة؛ إ بلغت عام 2020 نحو 396 مليون دولار مقارنة بنحو 184 مليون دولار عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 115%.

ولفت «السجيني» إلى أن الصادرات المصرية تركزت في المواد الكيماوية، مثل «الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل»، وهي من السلع التي تمتعت بتحرير فوري من الرسوم الجمركية كافة، منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ، بالإضافة إلى الخضر والفاكهة المحضرة أو المحفوظة وأيضا الطازجة، ويعتبر الثوم والبرتقال والعنب من أكبر السلع التي بدأت مصر في تصديرها إلى دول التجمع، إضافة إلى الزيتون بأنواعه وأشكاله كافة.