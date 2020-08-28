مغاوري: 3.5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري مع دول "الميركسور"

قال الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن اتفاقية "الميركسور" حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017، وبدء سريان الخفض الجمركي على السلع، حيث تتيح الاتفاقية دخول المنتجات المصرية إلى دول الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وباراجواي، بالإضافة إلى نفاذ منتجات هذه الدول إلى مصر بتخفيضات جمركية معينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة"، أن الحكومة المصرية أعلنت إعفاء 600 سلعة من الجمارك بداية من شهر سبتمبر، لافتًا إلى أن بعض السلع دخلت حيز التنفيذ منذ اللحظة الأولى لإقرار الاتفاقية في سبتمبر 2017 قبل سلع أخرى، وذلك نتيجة لمفاوضات راعت معدل النمو في الدول الأطراف.

وتابع، أنه جرى تقسيم السلع إلى 5 جداول، واحتوت القائمة الأولى على 2500 سلعة دخلت حيز التنفيذ الفوري من ضمنها الحاصلات الزراعية والتوابل، وعملت الحكومة المصرية على تطويرها خلال الفترة الماضية لزيادة صادراتها.

وأوضح، أن حجم التبادل التجاري مع دول الاتفاقية يبلغ نحو 3.5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن مصر تستورد سلع استراتيجية مثل السكر والقهوة والذرة وفول الصويا واللحوم والدواجن في إطار منظومة الأمن الغذائي المصري وترشيد الواردات.

وواصل: "نصدر الأعشاب والتوابل والقطن والبذور والمنسوجات وزيت السجون والتمر وأسمدة ومستلزمات طبية لدول الاتفاقية، وهو سوق عملاق ونتعامل مع كتلة كبيرة يجب التركيز عليها".

وأردف، أن توجه القيادة العليا نحو التصدير والقاعدة الصناعية وافتتاح المصانع والمجمعات الصناعية تمنح القدرة لمصر على التفاوض، مشيرًا إلى أن هذه الدول تقدر بنحو ثلاثة أرباع السوق في قارة أمريكا الجنوبية، وإجمالي الناتج القومي لديهم يبلغ نحو 3.4 تريليونات دولار.

وأكد، أن مصر تدرس تصدير الأسمنت إلى دول الاتفاقية، حيث تجري الدراسات لمعرفة الأسعار التنافسية وبعض الاعتبارات التي تتصل بها مثل أسعار الشحن.