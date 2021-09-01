جائزة المبدع الصغير.. الثقافة تكشف موعد فتح باب التقدم للدورة الثانية

كشف مصدر مسؤول بـ المجلس الأعلى للثقافة، عن موعد فتح باب التقديم للدروة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تقدمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، بعد إطلاق الدورة الأولى في نهاية فبراير 2021.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم فتح باب التقدم للدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير في أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن فتح الباب للتقدم لجوائز الدولة للعام الجديد 2021 - 2022 وذلك في الفترة من 1 أكتوبر المقبل حتى 31 ديسمبر 2021.

وأعلنت الوزارة فتح باب التقدم لجائزة التفوق والجائزة التشجيعية، وكذلك الترشح لجوائز التفوق والتقديرية والنيل، مشيرة إلى الإعلان عن الفروع والموضوعات الجديدة الخاصة بجائزة الدولة التشجيعية في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، قريبا.

الدورة الأولى من جائزة المبدع الصغير

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في يونيو الماضي أسماء الفائزين بـ جائزة المبدع الصغير 2021، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، للأطفال من سن 5 سنوات إلى 18 سنة، وذلك خلال حفل أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث فاز بالمسابقة 16 طفلاً وطفلة، في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار.

وجائزة المبدع الصغير هي الفرع الأحدث في جوائز الدولة التي تطلقها وزارة الثقافة بهدف تهدف اكتشاف المواهب الصغيرة ورعايتها في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، التي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.