تفاصيل مشاركة قصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح المصري 2021

أعلنت الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، أنه وفقا لعدد العروض المحددة في لائحة المهرجان القومي للمسرح المصري، التي تنطلق في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، وهي 5 عروض فقط للهيئة العامة لقصور الثقافة، فقد تشكلت 3 لجان حسب نوعية الإنتاج «فرق أقاليم، تجارب نوعية، نوادي مسرح».

وجاء محضر اجتماع لجنة اختيار عروض فرق الأقاليم كالتالي:

لجنة اختيار عروض فرق الأقاليم

شاهدت اللجنة يوم الأربعاء 25 /8/ 2021، «29» عرضا، واختارت قائمة قصيرة تتضمن العروض التالية:

1- مهاجر بريسبان فرقة الأنفوشي

2- النداهة المركز الثقافي بالجيزة

3- الظل فرقة الأنفوشي

4- لعنة كرامازوف فرقة الإسكندرية

5- الغريب فرقة أسيوط

6- جبل تقوق فرقة الإسماعيلية

7- ايزابيلا وثلاث سفن فرقة القباري

لجنة اختيار عروض التجارب النوعية

في يوم الأربعاء الموافق 25 /8/ 2021، شاهدت اللجنة 17 عرضا مسرحيا على مدى ستة أيام، واستقرت اللجنة على اختيار ثلاثة عروض من العروض، وهي:

1- أه كارميلا إخراج أشرف علي قصر ثقافة مصطفى كامل

2- شبح الأوبرا إخراج محمد العشري قصر ثقافة بورسعيد

3- عزيزي ثيو إخراج رامي نادر قصر ثقافة الأنفوشي

وبعد التصفيات النهائية استقرت اللجنة على ترشيح العرض المسرحي الذي سيمثل التجارب النوعية بالمهرجان القومي للمسرح المصري، وهو «أه كارميلا» إخراج أشرف علي، لقصر ثقافة مصطفى كامل، والعرض الاحتياطي شبح الأوبرا لقصر ثقافة بورسعيد.

لجنة اختيار عروض نوادي المسرح

اجتمعت اللجنة في 24 أغسطس المشكلة لاختيار العرض الأفضل من عروض نوادي المسرح للموسم المسرحي 2021.

واستقرت اللجنة على اختيار عرض «كيفين» لنادي مسرح الزقازيق إخراج حسام عادل، وعرض احتياطي وهو «يستأذن الدخول» لنادي مسرح سوهاج إخراج طارق سلام.

وترشيح ثالث عرض «جين» لنادي مسرح المنصورة إخراج محمد فاروق.

العروض المشاركة في المهرجان

تم الاستقرار على أن تكون العروض الخمسة المشاركة في الدورة الرابعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري هي:

1- «مهاجر بريسبان» لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي من تأليف جورج شحادة وإخراج د. جمال ياقوت.

2- « النداهة» لفرقة مركز الجيزة الثقافي من إعداد محمد عبد المولى عن فيلم عرق البلح لرضوان الكاشف، وإخراج ريهام عبد الرازق.

3- «الظل» لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي عن نصي «هو الذي يصفع« لـ ليوند اندريف و«السيد آدم وزوجته إيف» لدكتور طارق عمار، كتابة د. طارق عمار وإخراج سامح الحضري.

4- «أه كارميلا» تجربة نوعية لفرقة قصر ثقافة مصطفى كامل من تأليف خوسيه سانشيز وإخراج أشرف علي.

5- «كيفين» لنادي مسرح الزقازيق من تأليف أحمد عبد الرازق وإخراج حسام عادل.