تداول 275 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية، خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ما يقارب 275 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد ألفين و692 حاوية مكافئة.

31 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 36سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة، فقد بلغت 31 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، كما تم دخول و خروج عدد 18 ألف و862 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هيئة ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، أوضح الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، أن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة، والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي، لافتا أن ذلك يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي، باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65%، من حجم تجارة مصر الخارجية.

وشدد «شاهين»، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية، ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

وتعمل الموانئ البحرية المصرية، على مدار 24 ساعة مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد، للسلع والبضائع الإستراتيجية.

وتتم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية، وفقا للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.