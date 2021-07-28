النيابة تعاين موقع حريق خط تفريغ الأسفلت في ميناء الإسكندرية

أمر المستشار محمد لاشين، المحامي العام لنيابة غرب الكلية بالاسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق اندلع بخط تفريغ الأسفلت أثناء تفريغ شحنة على الرصيف في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول أسباب الواقعة، والاستماع إلى العاملين للتعرف على كيفية نشوب الحريق.

وانتقل فريق من نيابة ميناء الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد درويش، رئيس النيابة، وعمر غانم، مدير النيابة، وطه العشماوي، إلى مكان الحريق لإجراء المعاينة الأولية وحصر التلفيات، وسؤال العاملين عن كيفية نشوب الحريق.

كان مدير أمن ميناء إسكندرية، تلقى إخطارًا من الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق أثناء قيام إحدى السفن بتفريغ في جونة البترول لمادة الأسفلت، ما تسبب في انفجار كبير وتصاعد ألسنة اللهب في حوض البترول بجانب السفينة المتراكية علي الرصيف 5/87 بحوض البترول.

وانتقلت قوات من الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإطفاء وقاطرات الإطفاء التابعة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتم السيطرة الكاملة على الحريق قبل امتداده، وإخلاء السفينه من الرصيف والسيطرة على الأدخنة المتصاعدة عقب الإطفاء وتبريد أنبوب التفريغ دون وقوع أي خسائر في الأفراد أو الممتلكات.

وتبين أثناء عملية المعاينة والفحص أنه أثناء تفريغ السفينه المقبلة من تركيا بحمولة 5653 طن بتومين «أسفلت» حدث انسداد في إحدى أنابيب خط التفريغ، ما نتج عنه تصاعد ألسنة لهب، وتم التعامل معها على الفور بنجاح بواسطة السفينة المفرغة.

وأسفر الحريق عن إصابة أمين شرطة يدعى السيد شعبان، والذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.