تعرف على كل ما يخص الدراسة ببرنامج البيولوجيا.. مدة الدراسة وفرص العمل

أعلنت كلية العلوم جامعة دمياط منح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في برنامج البيولوجيا الجزيئية وهو أحدث برامجها الدراسية، ونستعرض من خلال التقرير التالي معلومات عن برنامج البيولوجيا الجزيئية.

مدة الدراسة ببرنامج البيولوجيا الجزيئية

يحصل الطالب على شهادة برنامج البيولوجيا الجزيئية بعد 4 سنوات دراسية، بإجمالى 140 ساعة معتمدة وتكلفة الساعة الواحدة 400 جنيها.

أهمية وأهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى إعداد خريج متميز لديه القدرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية في تخصصات البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها من خلال مناهج أكاديمية متطورة و أنشطة علمية متميزة في البحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مجالات العمل

يضمن البرنامج للخريج مجموعة واسعة من فرص العمل في عدة مجالات مختلفة كـ« المختبرات الطبية، تشخيص الأمراض المعدية، صناعة وإنتاج الأدوية، المستحضرات الطبية، صناعة الأمصال واللقاحات والأجسام المضادة»، وأيضا العمل في مختبرات التحليل الغذائي والمعامل الجنائية ومراكز البحوث العلمية والجامعات.

مجالات العمل المعتادة لكلية العلوم

كلية العلوم بدمياط هي من أهم كليات الجامعة وأنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 1985 وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1985 / 1986 وتخرجت أول دفعة في نهاية العام الدراسي 1988/ 1989.

وبدأت الدراسة بلائحة كلية علوم المنصورة والتي استمر العمل بها حتى العام الدراسي 1990/ 1991، واعتبارا من العام الدراسي 1991/ 1992 بدأ العمل باللائحة الداخلية للكلية والتي صدرت بموجب القرار الوزاري 889 بتاريخ 2/9/1991، وأكدت اللائحة ألا تكون الدراسة بكلية العلوم بدمياط على النمط القديم وامتداد لباقي كليات العلوم الأخرى وأن تكون مسايرة للتطور ولمعالجة المشاكل العلمية الجديدة وأهمها البيئة.