رئيس جامعة دمياط يتفقد استعدادات تطعيم 35 ألف طالب بلقاح كورونا

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، أعمال تجهيز مراكز ونقاط تلقي لقاح فيروس كورونا، التي تجري على قدم وساق، ضمن استعدادات الجامعة لبدء تطعيم ما يقرب من 35 ألف طالب وطالبة، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة.

رافق رئيس الجامعة، خلال الجولة، كل من الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير المغاوري، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع، وجمال الزيني، مدير الإدارة الطبية، وعادل مسعد إبراهيم، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومحمد المسلماني، القائم بعمل مدير مركز التقنية، إضافة إلى الطالب محمد أحمد عيسى، رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

مركز تطعيم حرم الجامعة الجديد

وقد انتهى العمل بمركز تطعيم حرم الجامعة الجديد، الذي يختص باستقبال منتسبي كليات التربية الرياضية والهندسة والحقوق والآثار والتمريض والحاسبات والمعلومات، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين بكلية الطب.

كما انتظم العمل وشارف على الانتهاء بمركز تطعيم كلية التربية، الذي يختص باستقبال منتسبي كليات العلوم والتربية والتربية النوعية، فيما انتهت أعمال الإعداد والتجهيز بمركز تطعيم كلية التجارة، الذي يختص باستقبال منتسبي كلية التجارة.

مركز تطعيم كلية الفنون التطبيقية

ويجري الانتهاء من أعمال الإعداد والتجهيز بمركز تطعيم كلية الفنون التطبيقية، الذي يختص باستقبال منتسبي كليات الفنون التطبيقية والزراعة والآداب.

كما تفقد رئيس الجامعة التدريب الذي ينفذه الفريق الطبي والتقني، الذي أوفدته مديرية الصحة والسكان ويتلقاه عدد من أعضاء الهيئة المعاونة بكليتي الطب والتمريض وأعضاء الإدارة الطبية وأعضاء الجهاز الإداري، حيث يُعد هذا التدريب تدريباً تقنياً وعملياً لتنفيذ منح منتسبي الجامعة لقاح فيروس كورونا.

وناشدت إدارة الجامعة جميع منتسبي الجامعة، الذين لم يسجلوا بعد على الرابط، من هنا، بضرورة التسجيل واختيار خانة الوظيفة من العاملين في الجامعات، أو طالب جامعي، والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند التوجه لمركز التطعيم، ومن المقرر الإعلان الكامل عن تفاصيل وجدول ومواعيد تلقي اللقاح لمنتسبي الجامعة بالكامل قريباً.