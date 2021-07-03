عليا الفيروسات: دراسات نتائج تأثير الأمصال على السلالات ستظهر خلال 3 شهور

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك انخفاض نسب الإشغالات بالمستشفيات الجامعية بالنسبة للأماكن المخصصة لعزل كورونا.

وأوضح «حاتم» أن هناك عدداً من المستشفيات الجامعية حققت صفر إصابات، وأغلقت أبوابها كمستشفى عين شمس الميداني ومستشفى طب المسنين، وانخفاض النسب بعدد كبير من المستشفيات الجامعية لتتراوح ما بين 20% و30%، مؤكداً أن انخفاض نسب الإشغالات ليست دليلاً على انحسار الفيروس وعدم وجود سلالات جديدة، قائلاً: «ليست مؤشراً، ممكن تكون السلالات حديثة وتبدأ تتزايد، وهذا حدث في إنجلترا، وبدأت تغلق من جديد، وهو موضوع ديناميكي وليس استاتيكياً، ويتم ذلك بالتحليل والرصد والمتابعة»، مؤكداً أنه يجب الاستفادة من الموجة الثالثة في عدد من الأمور تحت ما يسمى بالدروس المستفادة، وهي مراجعة الدروس التي تمت ملاحظتها في الموجة الثالثة، وكذلك معالجة متلازمة ما بعد كورونا، والأمر الثالث يتمثل في التوسع في التطعيمات المتعلقة بكورونا على جميع المستويات، حيث يشمل جميع الحالات فوق سن الـ18 عاماً.

«العليا للفيروسات»: جميع اللقاحات آمنة ولا توجد منها أي مخاطر حتى الآن

وكشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تكليفاً من «اللجنة» بإجراء دراسات بحثية بشأن معرفة أثر التطعيمات المختلفة، سواء كان صينياً أو روسياً أو إنجليزياً على أنواع الفيروسات الموجودة، وتابع: «تأثير الأمصال الموجودة على السلالات ستظهر نتائجها خلال 3 شهور»، موضحاً أن ذلك سيسهم في خريطة توزيع الأمصال بمختلف مناطق الجمهورية، «أمصال معينة هتروح في أماكن معينة، وكذلك التركيز على التطعيم الذي يصلح مع مصر».

وشدد على جميع المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من فيروس كوفيد 19، مؤكداً أن جميع اللقاحات آمنة ولا توجد منها أي مخاطر تم تسجيلها حتى الآن.