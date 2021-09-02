الصحة العالمية تعلن عن متحور جديد لكورونا.. وأستاذ فيروسات يفسر ظهوره

لم ينته العالم من محاولات السيطرة على تفشي سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا، حتى أعلنت منظمة الصحّة العالمية أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا تعرف بسلالة أو متحور «مو» رُصدت للمرة الأولى بكولومبيا في يناير الماضي.

وقالت المنظمة، في نشرتها الوبائية الأسبوعية حول تطوّر الجائحة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، إن النسخة المتحوّرة «بي1.621» بحسب تسميتها العلمية صنفت كـ«متحوّر يجب مراقبته».

فيروس كورونا متحور بطبعه

فيروس كورونا من خصائصه أنه فيروس «متحور» في الأساس، وفي بداية الأمر كان فيروس تنفسي وتغيرت بعض خصائصه، وأصبح يصيب الجهاز الهضمي أو العصبي إلى جانب الآخر التنفسي، ما يفسر كثرة ظهور المتحورات كل فترة، منها دلتا وألفا وبيتا وأخيرا «مو»، بحسب قول الدكتور محمد الشهيدي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة قناة السويس.

وأوضح «الشهيدي» في حديثه لـ«الوطن» أن الفيروسات لا يمكن تصنيفها كائنات حية أو غير حية، وإنما هي وسط ما بين الحياة والموت داخل الخلية، والفيروس يتكاثر وينمو بمجرد أن يدخل الخلية، ويظل خاملا طالما كان خارج الخلية، أي أنه خلية غير مكتملة.

هل يظهر الفطر الأسود مرة أخرى مع متحور «مو»؟

وعن احتمالية عودة ظهور عدوى الفطر الأسود مع ظهور المتحور الجديد «مو»، قال أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس، إن جميع فيروسات كورونا المتحورة، ومنها المتحور الجديد، تقلل مناعة الجسم وعدوى الفطر الأسود أو الفطريات المشابهة له، وهي عبارة عن ميكروب انتهازي يستغل ضعف مناعة الجسم ليتحول إلى عدوى مرضية تصيب الشخص.

وأشار الدكتور محمد الشهيدي، إلى أهمية اللقاح بين مواطني الدول حتى يقلل من ظهور المتحورات والطفرات الجديدة للفيروس، التي تجعل منه فيروسا ذا أعراض متغيرة، حسب تحذير الصحة العالمية.

وبحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، فإن هذا المتحور يمكنه مقاومة اللقاحات، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيدا من الدراسات عليه، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».