أعراض لو ظهرت عليك توقع إصابتك بـ«كورونا دلتا بلس».. أبرزها الصداع

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن مصر دخلت في المرحلة الرابعة في فيروس كورونا المستجد متحور دلتا بلس، كما أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، ستكون مختلفة عن الموجات السابقة، حيث ستكون عدد إصاباتها أكثر من الموجات الأخرى، نظرا لوجود متحور دلتا بلس، مطمئنة المواطنين بشأن المتحور، وأنه ليس الأخطر كما يتوقع البعض، لكنه الأسرع في الانتشار، وأن الفرد الواحد يستطيع إصابة 8 أشخاص آخرين.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن هناك أعراض لمتحور دلتا بلس، في حالة ظهور هذه الأعراض على الشخص يتوجه إلى الطبيب أو المستشفى ليتم معالجته من دلتا بلس، مضيفا أن لقاحات فيروس الكورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية فعالة للغاية في الوقاية من أعراض المرض الشديدة والوفيات، وأنها أيضا فعالة ضد متحور دلتا بلس.

11 عرض لمتحور دلتا بلس.. بينها الصداع الشديد

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه من المفترض أن يحصل الشخص على جرعتي لقاح كورونا لتفادي الإصابة بمتحور دلتا بلس، والوصول إلى أقصى قدر من الحماية، مشيرا إلى أنه يجب على المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ويرصد التقرير التالي الأعراض التي تصيب الإنسان بمتحور دلتا بلس:

1- ارتفاع في درجة الحرارة.

2- سعال جاف مستمر.

3- حمى مصحوبة بقشعريرة.

4- سيلان الأنف والقيء وآلام الرقبة.

5- الصداع الشديد واحمرار في العين.

6- صعوبة في التنفس وضيق الصدر.

7- ألم حاد في منطقة البطن.

8- طفح جلدي أو أمراض جلدية أخرى.

9- تغير في لون أصابع القدم.

10- فقدان أو تغير حاسة الشم والتذوق.

11- انخفاض ضغط الدم.

12- الشعور بالإرهاق والخمول.