«الصحة»: أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة لـ«دلتا بلس».. الإصابة قد تؤدي للوفاة

أشارت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، إلى أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومتحور "دلتا بلس" هم أصحاب الأمراض المزمنة، بالنظر إلى أن مناعتهم ضعيفة ولا تستطع المقاومة أمام الفيروس والمضاعفات المصاحبة للكورونا، وناشدة الوزارة بضرورة التسجيل والحصول على اللقاح، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

الأمراض المزمنة المعرضة للإصابة بمتحور "دلتا بلس"

قال الدكتور عصام المغازي، استشارى الأمراض الصدرية، إن أصحاب الأمراض المزمنة لديهم جهاز المناعة ضعيف، ولا يمكنه مجابهة الفيروسات الدخيلة على جسم الإنسان سواء كانت بكتيريا أو فيروسات، مشيرا إلى أن "دلتا بلس" يهاجم الجهاز المناعي لأصحاب الأمراض المزمنة، لعدم قدرته على التصدي أو انتاج أجسام مضادة لتقليل الأعراض المصاحبة للفيروس.

وأوضح المغازي، أن قائمة أصحاب الأمراض المزمنة عديدة ومتنوعة في أعضاء الجسم المختلفة والتي تتمثل في:

- السرطان

الأدوية التي تستخدم في علاج السرطان تقلل من فاعلية جهاز المناعة، ما يخفض قدرة الجسم على المقاومة للفيروسات والفطريات الدخلية.

- أصحاب أمراض الكبد

من الوظائف الأسياسية للكبد أن ينقي الجسم من أي مواد ضارة تصيب الجسم، مثل الفيروسات الكبدية أو تليف الكبد، ليصبح غير قادر على أداء وظائفه، وبالتالي تعرضه لفيروس كورونا يضعف المقاومة أو التصدي للإصابة.

- مرض السكري

عدم انتظام مستويات السكر بالدم سواء بالارتفاع أو الانخفاض له العديد من التأثيرات السلبية التي تقلل من فاعلية مناعة الجسم، وهذا يجعلهم الأكثر عرضة بمتحور "دلتا بلس".

- أمراض القلب

يسبب فيروس كورونا العديد من المشاكل الصحية لمصابي أمراض القلب، مما يؤدي لتكاثر الفيروس داخل عضلة القلب، ويسبب ضمور خلايا القلب، وتنتهي الإصابة بفشل القلب والوفاة.

وأضاف استشاري الأمراض الصدرية، إلى أنه لابد على أصحاب الأمراض المزمنة التسجيل وأخذ اللقاح لتنجنب الإصابة بفيروس كورونا أو متحور "دلتا بلس"، نظرا للمضاعفات المصاحبة لفيروس، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.