«الأرصاد»: نمتلك رصيدًا من الإنجازات الوطنية والدولية الرائعة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خدماتها تغطي كافة الأنشطة الاقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى المستوى الإقليمي والقاري والدولي، مضيفة أنها تمتلك رصيدًا من الإنجازات الوطنية والدولية الرائعة.

وأصدرت الهيئة بيانًا قالت فيه: «إن هيئة الأرصاد الجوية في مصر عضو في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي من الهيئات العلمية والتطبيقية العريقة التابعة لوزارة الطيران المدني، التي تؤدي خدمات جليلة للطيران المدني وقطاعات النشاط الاقتصادي والسياحي والعمراني والزراعي والعسكري والمائي والبحري والصيد والطرق والمرور، والتدريب والبحوث».

وزارة الطيران تولي اهتمام ورعاية لهيئة الأرصاد

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، أنها تضم خبراء ومتخصصين على أعلى مستوى علمي، ومزودة بأحدث وسائل العصر من تكنولوجيا اتصالات ورصد وتنبؤ، مشيرة إلى ما توليه وزارة الطيران من اهتمام ورعاية لهيئة الأرصاد التي توفر خدماتها لشركات الطيران الوطنية والعالمية والمطارات بأعلى مستوى من الأداء؛ بما قد يشجع على دراسة إمكانية التحول إلى العمل تحت مظلة قانون قطاع الأعمال.

إنشاء إدارة الأرصاد الجوية المصرية

وبدأ نشاط الأرصاد الجوية في مصر عام 1829 بقياس درجة الحرارة خمس مرات يوميًا متزامنة مع توقيتات الصلاة، وفي عام 1900 أنشئت إدارة الأرصاد الجوية المصرية بمصلحة المساحة لتشرف على شبكات محطات الأرصاد الجوية التي بدأت في مصر والسودان وفلسطين وقبرص.

ثلاث مراكز متخصصة للتنبؤات

ومنذ عام 1924 بدأت الاستفادة من عمليات الرصد الجوي في أغراض الطيران والمطارات المدنية، وشهد عام 1947 إنشاء مصلحة الأرصاد الجوية المصرية تتبعها ثلاث مراكز متخصصة للتنبؤات وهى المركز الرئيسي بمبنى الهيئة بالقاهرة ومطار القاهرة الدولي ومطار ألماظة.

وفي عام 1971 صدر قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تتولى بمقتضاه إدارة المرفق على مستوى الجمهورية ومنذ ذلك التاريخ، تقوم الهيئة ببناء الكوادر الفنية والأكاديمية وتحديث كافة أجهزتها ومحطاتها؛ لمواكبة التطور السريع في أجهزة الأرصاد الجوية وتكنولوجيا الاتصالات المتعلقة بها.