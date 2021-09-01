ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبي والياباني والكوري والصيني خلال 2021

كشف التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، مبيعات السيارات اليابانية والصينية والأوروبية والكورية، خلال السبعة أشهر من العالم الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم 2020، وأوضح التقرير أن مبيعات السيارات الأوروبية ارتفعت بنسبة 10.1% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 26,510 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 24,083 سيارة في 2020.

ارتفاع في مبيعات السيارات اليابانية

وأشار التقرير إلى أن مبيعات السيارات اليابانية ارتفعت بنسبة 82.2% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 33,621 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 18,457 سيارة في 2020.

كما كشف عن مبيعات السيارات الكورية والتي ارتفعت بنسبة 99.7% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 24,972 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 12,506 سيارة في 2020.

ارتفاع مبيعات السيارات الصينية 105.5% وأظهر التقرير مبيعات السيارات الصينية والتي ارتفعت بنسبة 58.3% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 26,515 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 12,905 سيارة في 2020.

تقرير معلومات سوق السيارات «أميك»

ويصدر تقرير معلومات سوق السيارات «أميك» كل شهر من العام، ويبين حركة البيع في السوق ويرصد اختلاف المبيعات ومقارناتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات التي توجد في السوق المصري.

يذكر أن السوق المصري عانى فترة عصيبة في أوائل العام الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في غلق العديد من المصانع السيارات في العالم، وخفض الإنتاج وتوقف شبه كامل لحركة التصدير.

وتسبب في توقف شبة كامل للسوق المصري في حركة البيع بسبب قرارات الحكومة، بوقف عمليات تراخيص السيارات لمدة تقاربت الشهرين، والتي تسببت في توقف البيع بشكل كامل ونقص في المعروض من السيارات.

واستعاد السوق المصري عافيته بشكل كير في آواخر العام الماضي، وبدأت حركة السوق في العودة، إذ قام العديد من التجار بتقديم عروض ترويجية لاستعادة حركة البيع والشراء بالسوق المصري.