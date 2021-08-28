اسعار سيارات ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

يحظى السوق المصري بالعديد من الطرازات للسيارات من مختلف الشركات العالمية سواء كانت الصينية أو الكورية أو اليابانية أو الأوروبية، ومن ضمن أبرز تلك الشركات اليابانية التي تحصد أرقام قوية في المبيعات داخل السوق شركة «ميتسوبيشي اليابانية».

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر 2022.

أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV، وتأتي بفئتين داخل السوق المصري وأسعارها كالآتي:

الفئة الأولى: أتوماتيك/ MIDLINE 2022 بسعر 315.000 جنيه.

الفئة الأخرى: أتوماتيك/ هاي لاين 2022 بسعر 340.000 جنيه.

مواصافات ميتسوبيشي اكسباندر 2022.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 104 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 141 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4475 ملم طول، 1750 ملم عرض، 1700 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2775 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 420 لترًا، وسعة خزان الوقود 45 لترًا.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 13.8 ثانية.

- تبلغ سرعة السيارة القصوى 170 كيلومتر/ ساعة.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم نحو 5 لترات من الوقود.

- السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إليكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية».

وتأتي السيارة مزودة بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، والتحكم في مستوى الإضاءة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك، المقابض الخارجية من الكروم، تكييف أوتوماتيك ديجيتال، كسوة المقاعد من الجلد.