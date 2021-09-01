رئيس المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يبحث مع وفد ألماني سبل دعم التعاون

استقبل اللواء محمد برايه، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، مايكل ماريو كروب والوفد المرافق له من مسؤولي إحدى الشركات الألمانية العاملة في الصناعات المغذية للسيارات (الضفائر الكهربائية)، والمتخصصة أيضاً في مجال صناعة الكابلات ومنظومتها، وذلك للتعرف على مستجدات الأعمال بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد المتكاملة، والمشروعات الصناعية المستهدفة في هذا المجال، وبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية بين الجانبين.

المنطقة الاقتصادية تقدم حوافز لتشجيع الاستثمار بها

وفي بداية اللقاء، رحب نائب رئيس المنطقة الاقتصادية بالوفد الألماني، معرباً عن سعادته باهتمام الشركة للتعرف عن قرب بالفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، وما تقدمه من حوافز لتشجيع الاستثمار بها، وكذلك التعرف على المزايا والإعفاءات التي تقدمها المنطقة، خاصة لتلك الصناعات المغذية لصناعة السيارات، أحد أهم القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لتوطين الصناعة وتصدير المنتجات للأسواق الإقليمية والإفريقية.

وقدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية عرضاً تفصيلياً عن المنطقة والمواني التابعة، وماتم من أعمال في البنية التحتية وتحسين التربة بالمنطقة الصناعية وتسريع وتيرة العمل خاصة بعد تشغيل أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد على مدار اليوم، والتي تربط شرق وغرب القناة، ما سهل انتقالات الأفراد والبضائع، والذي ينعكس بدوره على تنمية سيناء وخلق فرص عمل للشباب.

تفاصيل زيارة وفد الشركة الألمانية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

وعقب اللقاء، قام وفد الشركة الألمانية بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وزيارة المطور الصناعي، وكذلك زيارة شركة قناة السويس للحاويات، للتعرف على أنشطة الميناء وما حققه الميناء من مؤشرات وأداء مرتفع خلال الفترة الماضية، والذي انعكس بدوره على زيادة الإيرادات وجذب خطوط ملاحية عالمية للميناء.

كما تفقد الوفد الأرصفة الجديدة بطول 5 كيلو مترات والساحات، وكذلك محطة دحرجة السيارات الرورو للتعرف على عمليات إنشاء البنية التحتية وتجهيز الساحات بالميناء.

من جهته، أعرب مسؤولو الشركة الألمانية عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية، وحرص الجانب الألماني خاصة المستثمرين الألمان على ضخ الاستثمارات بالمناطق الواعدة في مصر في قطاعات مختلفة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات، تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية في العالم، كما أثنى الوفد على المجهودات والإنجازات المبذولة من قبل الدولة المصرية في المشروعات الكبرى التي تقام بالمنطقة.