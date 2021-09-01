طرق سداد فواتير الكهرباء عن شهر سبتمبر إلكترونيا لـ31 مليون مشترك

بدء 31 مليون من المشتركين في شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية، البحث عن الطرق والآليات التي وفرتها الشركة القابضة للكهرباء لسداد قيمة فواتير الاستهلاك عن شهر سبتمبر الجاري، إلكترونيا، تطبيقا لخطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والحد من انتشار فيروس كورونا باستخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء.

كيفية سداد فواتير الكهرباء عن شهر سبتمبر

- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

كيفية سداد فاتورة سبتمبر عبر منافذ شركات التحصيل الإلكتروني

- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي: «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».

- عن طريق «فوري»: 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية للشركة.

سداد فاتورة كهرباء سبتمبر عن طريق المحافظ البنكية

-12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير، وهي: «البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الإماراتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK»، عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store).

- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store).

- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول من خلال (App Store -Play Store)، بالإضافة إلى 10 آلاف ماكينة صراف آلي «ATM» موزعة على مستوى الجمهورية.

خدمة سداد فواتير سبتمبر للمشتركين بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- يمكن لسكان القاهرة في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، استخدام تطبيق المحمول «خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net»، لتقديم 3 خدمات لكافة العملاء وهي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

خدمة سداد فواتير سبتمبر لسكان بورسعيد بنطاق شركة القناة لتوزيع الكهرباء

- يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».